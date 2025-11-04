〈普發現金來了〉將來銀行五大權益任選一 再抽NVIDIA投資金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-04 20:43

‌



普發現金 1 萬元要來了！國銀紛紛祭出抽獎、刷卡金等活動吸客，純網銀將來銀行推出人人有獎的「N 倍奉還」雙重回饋專案。11 月 28 日 0 時前選擇將來銀行作為「登記入帳」帳戶，享「大將卡」、「行動支付」、「外匯」、「房貸」、「財管」五大權益 5 選 1 回饋，於 2026 年 1 月 30 日前完成入帳者，還可再參加市價近 10 萬元的「NVIDIA 投資金」抽獎，讓國人超有感，還更進一步擴大普發 1 萬的效益，促進民生經濟。

普發現金 1 萬元要來了！國銀紛紛祭出抽獎、刷卡金等活動吸客。(圖:shutterstock)

將來銀行「N 倍奉還」專案主打人人有獎，以客戶需求為核心，存款族可選美元一個月期 12% 優惠定存，短天期、高利率，適合具外幣資金停泊需求的族群；支付族可選大將卡加碼 2% 回饋無上限，搭配大將卡原本就有的海外回饋 2.5% 回饋，最高享 4.5% 回饋無上限，或是選行動支付如全支付、街口、將來支付享 2% 加碼，日常生活、旅遊場景筆筆刷卡均超有感。

‌



購屋族、財管族也有好康！購屋族完成房貸申辦並於核准一個月內撥款，可享 2,000 N 點回饋；財管族新加入黃金級 (含) 以上財管會員即可獲得 200 N 點。將來銀行指出，「N 倍奉還」讓客戶不只是收進一筆錢，還能依個人需求自由選擇如何運用或儲蓄，甚至放大這一萬元。從帳號、回饋到理財方式，還給客戶沒想過的自由。

此外，凡民眾於 2026 年 1 月 30 日前登記並完成入帳至將來銀行，還有機會抱回「NVIDIA 投資金」，依美國時間 10 月 31 日收盤價換算，本筆投資金近台幣 10 萬元。人人有獎再加抽 NVIDIA 投資金，堪稱本波最強回饋！