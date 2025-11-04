鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-04 20:07

亞洲資產管理中心高雄專區自 7 月起上路，證期局指出，目前投信投顧業及證券商共有 17 家獲准進駐，尚有 5 家申請案正在審查中。其中，富蘭克林投顧宣布於 10/31 獲准試辦外部資產管理 (EAM) 業務，官員表示，EAM 過去從未開放，目前共有 5 家獲准試辦，業者預期高資產客戶在專區內會有群聚效應，有助於開拓客戶及增加業務收入。

高雄專區上路4個月 證期局：5家獲准試辦EAM 瞄準高資客戶群聚效應。(鉅亨網資料照)

針對投信投顧業進駐高雄專區情形，證期局副局長高晶萍表示，目前共有 14 家申請進駐，其中 10 家獲得核准，分別為聯博投信、富達投信、保德信投信、富蘭克林投顧、霸菱投顧、富盛投顧、全球投顧、第一金投信、統一投信、瑞源投顧。此外，尚有 4 家投信投顧公司申請案正在審查中。

外界關注，哪些試辦業務較受投信投顧的青睞？高晶萍補充，投信投顧方面，10 家進駐業者當中，共有 9 家申請多通路試辦業務，EAM 則有 5 家獲准辦理。

高晶萍說明，EAM 業務的核心在於「替高資產客戶量身規劃投資方案」，屬於高度客製化服務。EAM 除了提供專業的理財顧問建議，也會協助客戶執行投資操作，例如申購境外基金或私募基金，收入來源包含顧問費與交易手續費。

她進一步表示，EAM 過去在國內尚未開放，如今可在特定專區內進行試辦，業者自然會來積極申請。由於高資產客戶在該區域有聚集效應，對業者而言，不僅能拓展客戶群、增加業務收入，若試辦結果理想，未來還可進一步擴展整體業務版圖。

證券商方面，目前共有 8 家申請進駐高雄專區，其中 7 家獲准，分別為永豐金證券、中國信託證券、兆豐證券、玉山證券、群益金鼎證券、國泰證券及元大證券，尚有 1 家券商進駐案審查中。