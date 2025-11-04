文曄Q3 EPS 3.4元創單季新高 明年AI需求續看旺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-04 16:56

‌



IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (4) 日召開法說會，受惠 AI 資料中心相關零組件需求大增，第三季稅後淨利 38.17 億元，超越財測高標，每股稅後純益 3.4 元，雙雙創下新高，展望明年，董事長鄭文宗看好，AI 需求持續強勁，將反映在公司相關產品出貨上，加上車用、消費性電子等產品庫存也較低，明年正面看待。

文曄示意圖。(鉅亨網資料照)

針對第四季，文曄預估，基於 1 美元兌換 30.6 元新台幣的假設，第四季營收約 2,900-3,200 億元，季減 3-12%，毛利率回升至 4.1-4.2%，營益率也同步增加 1.91-2.01%，稅後淨利 33.97-40.99 億元，挑戰在創單季新高，每股稅後純益 2.9-3.5 元。

‌



展望 2026 年，鄭文宗強調，AI 需求依然強勁，將反映在資料中心與通訊領域出貨成長，工控第三季已重返年增，庫存水準健康，明年可望展現復甦力道，車用電子雖持續庫存調整影響，但已接近健康水位，看好整體汽車半導體含量仍持續提升，中長期成長趨勢明確，至於消費性電子、手機與 PC 等產品的庫存水位偏低，也有助明年市場回溫。

針對 AI 長期發展，鄭文宗認為，AI 目前仍處於起步階段，資料中心等基礎建設投資龐大，未來隨著大型模型升級，也開始出現商業化行為，同時邊緣 AI 持續發展，將是長期且全方位的過程，儘管短期可能出現市場調整，但長期成長趨勢相當明確。

文曄第三季營收約為新台幣 3,289.34 億元，季增 27%，年增 26%，超過財測上緣的 2,995 億元，毛利率 3.74%，季減 0.58 個百分點，年減 0.45 個百分點，營益率 1.72%，季減 0.08 個百分點，年增 0.12 個百分點，稅後淨利 38.17 億元，季增與年增均 35%，超過財測上緣的 34.4 億元，每股稅後純益 3.4 元。

文曄前三季營收 8,359.62 億元，年增 20%，毛利率 4.17%，年增 0.33 個百分點，營益率 1.78%，年增 0.2 個百分點，稅後淨利 93.53 億元，年增 42%，每股稅後純益 8.11 元。

文曄指出，下半年情勢逐漸明朗，加上 AI 相關半導體需求持續升溫，帶動公司第三季的營收與獲利均有顯著成長。根據各主要雲端服務供應商的資料中心擴建計畫，AI 基礎設施投資動能可望延續，預期明年 AI 半導體需求仍將維持強勁成長趨勢。