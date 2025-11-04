達發Q4營收估季減 100G SerDes產品明年量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-04 19:03

聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (4) 日召開法說會，展望第四季，執行副總謝孟翰表示，受季節性淡季影響，第四季營收估較第三季下降，全年營收維持穩健成長，新品方面，100G SerDes 技術升級計劃持續推進，預計 2026 年量產。

達發。(圖：業者提供)

達發第三季合併營收達新台幣 56 億元，年增 1.2%，季增 2%。今年前三季合併營收累計達新台幣 163.8 億元，年增 14.6%，整體營收表現穩健。其中，網通基礎建設事業群 (有線事業群) 涵蓋固網寬頻與乙太網的營收占比約 40-45%，固網寬頻產品在西班牙、德國、英國等一線歐洲市場出貨動能延續，加上乙太網產品受惠集團平台綜效，帶動網通基礎建設事業群整體營收表現穩健。

高階 AI 物聯網事業群 (無線事業群) 涵蓋藍牙音訊及衛星定位兩條產品線，面向消費型終端市場的產品，如應用於耳機、音箱、智慧手錶的藍牙音訊晶片及衛星定位晶片，亦受惠於旺季季節性需求，出貨表現穩健，其事業群營收占比約 45-50%，在旺季需求帶動下出貨表現穩健。

據第三方調研機構資料指出，低軌衛星一線客戶之活躍用戶數隨衛星發射數量同步增長，目前全球已突破 600 萬戶，2026 年將上看突破 1,000 萬戶，每個用戶的地端需透過「戶外接收機 (Dish)」與「室內路由器設備 (AP Router)」連接，因此，在戶外 Dish 與室內 AP Router 都需要配置乙太網 PHY 晶片。

2025 年隨全球各地區市場陸續開通，帶動達發乙太網 PHY 晶片出貨表現，目前在低軌衛星領域已經成為主要的終端市場之一。

此外，10G PHY 高階乙太網的也已在今年下半年開始挹注營收，預期明年出貨將進一步成長。隨產品線逐步完整，達發積極推動多項乙太網產品升級計畫，並持續向高階應用布局以強化技術與市場競爭力，為長期營收成長奠定穩固基礎。

在光纖固網寬頻領域，達發持續積極拓展全球市場，包括歐美與亞太地區，技術升級則聚焦於 25G-PON 開發，並朝整合 AI 運算能力發展。今年 10 月達發與聯發科共同發布首款 AI Fiber gateway 光纖網路閘道器平台，結合聯發科 Wi-Fi 7 與 達發科技 XGS-PON 晶片，支援 prplOS、RDK-B、OpenWrt 三大主流軟體平台，並導入邊緣 AI 運算能力，透過智慧分析網路流量進行 AI 網路流量管理、偵錯並解決，提升網路服務效能與用戶體驗。

此外，AI Fiber gateway 平台更可在 Gateway 終端支援高達 50 TOPS 的算力，讓電信業者能在現有光纖網路基礎上，開發更多創新的 AI 服務，充分展現聯發科集團在邊緣 AI 整合的技術優勢可協助電信業者提升效能、打造高附加價值產品的能力。

在藍牙音訊領域，達發持續專注於商務耳機、電競耳機及助輔聽等高階應用拓展。助輔聽應用方面，達發延續既有布局，過往已與客戶合作推出超過 50 款通過多國 FDA 認證之助聽相關產品。

達發本季已攜手全球前五大助輔聽品牌之一推出具備 OTC 新產品，彰顯達發技術實力獲得國際大廠肯定。達發將與客戶保持緊密合作，預計將朝專業助聽器等級邁進。同時，多項新專案也在開發當中，未來可望帶來更多營收貢獻。

在衛星定位晶片方面，今年前三季整體表現優於年初預期。主要成長動能來自穿戴式裝置，與全球性品牌客戶合作新一代智慧手錶晶片順利量產，且銷售表現良好。同時，在工業 IoT 應用領域，過去幾年的布局也開始展現成果，與模組客戶共同開發的通訊加導航一體化模組，也已於今年下半年開始放量，需求穩定成長。這些成果顯示達發在消費性穿戴裝置與工業應用的多元布局開始發揮效益，帶動營收成長。

光通訊方面，達發專注於可插拔式模組中的核心電晶片。在 AI 基礎建設傳輸領域中，可插拔式模組憑藉高度靈活性，為客戶偏好的主流選擇，達發既有的單通道 50G SerDes 技術相關產品持續獲得新客戶採用。

同時，50G SerDes 的相關產品 400G PAM4 DSP 所需的光學轉阻放大器 (Transimpedance Amplifier TIA) 週邊晶片也已開始出貨，搭配整合雷射驅動器 (Laser Driver) 的 PAM4 DSP 產品一起供應給模組客戶，提供完整解決方案，提升整體產品價值。