〈台股盤後〉PCB、記憶體股震盪 創28554點歷史高後拉回跌218點破5日線

鉅亨網記者張欽發 台北


台股今 (4) 日市場焦點仍在電子股，早盤創新高達 28554.61 點，但因台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 等大型權值股的走跌，及部分個股的急殺跌停，造成大盤的大幅震盪，大盤終場以 28116.56 點作收，收跌 218.03 點或 0.77%，跌破 5 日線，市場成交值爲 5848.92 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉PCB、記憶體股震盪 創28554點歷史高後拉回跌218點破5日線。(鉅亨網記者張欽發攝)

亞洲區域股市如滬深指數、南韓、日本及新加坡股市今天早盤也走低，加上美國道瓊、標普、那指期指的跌幅擴大，也對台股投資人形成持股信心的衝擊。


在匯率方面，台北股市加權指數再刷新歷史新高，新台幣兌美元匯價中午暫收 30.895 元、貶值 5.7 分，成交金額 6.60 億美元。

台北股市集中市場早盤以 28364.76 開出，盤中指數上漲，最高 28554.61 點，創新高，最低 28033.62 點， 28116.56 點作收，收跌 218.03 點或 0.77%，跌破 5 日線，市場成交值爲 5848.92 億元。今天電子股跌 0.96%，占大盤成交值比重 達 76.85%，成交值高達 4495 億元，金融類股上漲 0.52%，占大盤成交值 1.71%。

今天市場資金仍在電子族群打轉， 但包括記憶體、PCB 類股出現大幅震盪走勢，如高技 (5439-TW)、楠梓電 (2316-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW) 跌幅較大，記憶體族群則有宇瞻 (8271-TW)、十銓 (4967-TW) 打入跌停。

今天大盤的下跌，除台積電 (2330-TW) 下跌 5 元之外，包括鴻海下跌 7.5 元或 2.98%，廣達下跌 10 元或 3.36%，大立光 (3008-TW) 下跌 30 元或 1.34%，都對大盤指數形成重大壓力，盤中由軍工股雷虎 (8033-TW) 及邑錡 (7402-TW) 撑盤。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股進入高檔的風險正在增加之中，今天股價下跌並跌破 5 日線，主要在乖離過大的修正，同時，市場包括金像電 (2368-TW)、台燿 (6274-TW)、富喬 (1815-TW)、欣興 (3037-TW) 等個股的籌資籌資逾 200 億元，也削弱市場的資金動能。

資深證券分析師黃漢成指出，台股正進入高檔震盪格局中，目前主要市場的不確定因素，在於美國法院對川普關稅的判決結果；但今天的拉回整理仍屬正常，主要在台股 4 月的 17306.97 點低點上漲已超過 1 萬點，並未見明顯的整理走勢，形成台股在此高檔震盪整理也合理。

台股盤後台積電大立光PCB電子金融

相關行情

台股首頁我要存股
道瓊指數47336.68-0.48%
NASDAQ23834.72+0.46%
集中市場加權指數28116.56-0.77%
台積電1505-0.33%
大立光2215-1.34%
富喬73.2-3.68%
台燿395+1.67%
金像電483-2.03%
邑錡116.5+1.30%
雷虎140.5+9.34%
泰鼎-KY21.7-5.24%
十銓126.5-9.96%
宇瞻95.4-10.0%
鴻海244-2.98%
楠梓電98-4.39%
高技340-5.42%
廣達287.5-3.36%
欣興168.5-5.60%
美元/台幣30.920+0.27%

