〈台股盤後〉PCB、記憶體股震盪 創28554點歷史高後拉回跌218點破5日線
鉅亨網記者張欽發 台北
台股今 (4) 日市場焦點仍在電子股，早盤創新高達 28554.61 點，但因台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 等大型權值股的走跌，及部分個股的急殺跌停，造成大盤的大幅震盪，大盤終場以 28116.56 點作收，收跌 218.03 點或 0.77%，跌破 5 日線，市場成交值爲 5848.92 億元。
亞洲區域股市如滬深指數、南韓、日本及新加坡股市今天早盤也走低，加上美國道瓊、標普、那指期指的跌幅擴大，也對台股投資人形成持股信心的衝擊。
在匯率方面，台北股市加權指數再刷新歷史新高，新台幣兌美元匯價中午暫收 30.895 元、貶值 5.7 分，成交金額 6.60 億美元。
台北股市集中市場早盤以 28364.76 開出，盤中指數上漲，最高 28554.61 點，創新高，最低 28033.62 點， 28116.56 點作收，收跌 218.03 點或 0.77%，跌破 5 日線，市場成交值爲 5848.92 億元。今天電子股跌 0.96%，占大盤成交值比重 達 76.85%，成交值高達 4495 億元，金融類股上漲 0.52%，占大盤成交值 1.71%。
今天市場資金仍在電子族群打轉， 但包括記憶體、PCB 類股出現大幅震盪走勢，如高技 (5439-TW)、楠梓電 (2316-TW)、泰鼎 - KY(4927-TW) 跌幅較大，記憶體族群則有宇瞻 (8271-TW)、十銓 (4967-TW) 打入跌停。
今天大盤的下跌，除台積電 (2330-TW) 下跌 5 元之外，包括鴻海下跌 7.5 元或 2.98%，廣達下跌 10 元或 3.36%，大立光 (3008-TW) 下跌 30 元或 1.34%，都對大盤指數形成重大壓力，盤中由軍工股雷虎 (8033-TW) 及邑錡 (7402-TW) 撑盤。
資深證券分析師簡伯儀指出，台股進入高檔的風險正在增加之中，今天股價下跌並跌破 5 日線，主要在乖離過大的修正，同時，市場包括金像電 (2368-TW)、台燿 (6274-TW)、富喬 (1815-TW)、欣興 (3037-TW) 等個股的籌資籌資逾 200 億元，也削弱市場的資金動能。
資深證券分析師黃漢成指出，台股正進入高檔震盪格局中，目前主要市場的不確定因素，在於美國法院對川普關稅的判決結果；但今天的拉回整理仍屬正常，主要在台股 4 月的 17306.97 點低點上漲已超過 1 萬點，並未見明顯的整理走勢，形成台股在此高檔震盪整理也合理。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電最後一盤爆量翻紅 指數甩尾漲101點收28334點
- 〈台股盤後〉尾盤戲劇性重摜219點收跌54點 單月創第2大漲點2412點
- 〈台股盤後〉台積電衝高後拉回平盤 指數上沖下洗小跌7點收28287點
- 〈台股盤後〉台積電領軍AI族群大漲345點創歷史高 市值突破91兆元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告