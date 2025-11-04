〈台股盤後〉PCB、記憶體股震盪 創28554點歷史高後拉回跌218點破5日線

‌



今天大盤的下跌，除台積電 ( 2330-TW ) 下跌 5 元之外，包括鴻海下跌 7.5 元或 2.98%，廣達下跌 10 元或 3.36%，大立光 ( 3008-TW ) 下跌 30 元或 1.34%，都對大盤指數形成重大壓力，盤中由軍工股雷虎 ( 8033-TW ) 及邑錡 ( 7402-TW ) 撑盤。

資深證券分析師黃漢成指出，台股正進入高檔震盪格局中，目前主要市場的不確定因素，在於美國法院對川普關稅的判決結果；但今天的拉回整理仍屬正常，主要在台股 4 月的 17306.97 點低點上漲已超過 1 萬點，並未見明顯的整理走勢，形成台股在此高檔震盪整理也合理。