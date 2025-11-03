〈台股盤後〉台積電最後一盤爆量翻紅 指數甩尾漲101點收28334點
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (3) 日開高走低，不過在台積電最後一盤爆出大量翻紅拉抬下，加權指數同步黑翻紅上漲 101.24 點，收 28334.59 點，成交金額 5623 億元。
台積電 (2330-TW) 最後一盤爆出 3578 張買單拉抬 15 元，終場翻紅上漲 10 元收 1510 元；不過，鴻海 (2317-TW) 跌逾 2%、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等均收黑。
強勢股來看，華城 (1519-TW) 攻上亮燈漲停，PCB 族群中的欣興 (3037-TW) 漲逾 9%、金像電 (2368-TW) 也半根漲停、台光電 (2383-TW) 漲 3%；記憶體族群也走強，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 漲 3-4%。
千元高價股中，AI 伺服器零組件相關個股表現強勢，勤誠 (8210-TW)、奇鋐 (3017-TW) 漲 5% 上下，貿聯 - KY(3665-TW)、川湖 (2059-TW) 漲 4%，另外，神達 (3706-TW) 大漲 7%，在今日 AI 伺服器代工廠中，表現相對強勢。
緯創 (3231-TW)、力積電 (6770-TW) 跌逾 4%、瑞昱 (2379-TW) 也跌近 3%、旭隼 (6409-TW)、亞翔 (6139-TW)、漢唐 (2404-TW) 等跌逾 2%；非電方面，水泥雙雄台泥 (1101-TW) 及亞泥 (1102-TW)，華新 (1605-TW) 等也跌 2%。
