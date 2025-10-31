search icon



〈台股盤後〉尾盤戲劇性重摜219點收跌54點 單月創第2大漲點2412點

鉅亨網記者黃皓宸 台北


台股今 (31) 日上演豬羊變色，最後一盤爆出 614 億元，摜壓指數達 219.19 點戲劇性將指數從 2845.54 點摜壓至 28233.35 點，由紅翻黑下跌 54.18 點作收，成交量 5581.89 億元。台股今日同時收周線及月線， 本周上漲 701.09 點，周線連五紅；10 月全月上漲 2412.81 點，僅次於 1990 年 1 月寫下的史上最大漲點 2430 點，漲幅 9.34%，月線連 6 紅。

cover image of news article
〈台股盤後〉尾盤戲劇性重摜219點收跌54點 單月創第2大漲點2412點 。。(圖：shutterstock)

台股早盤不受美國 (Fed) 降息放緩及科技股 Meta 重挫影響，在台積電 (2330-TW) 平歷史新高價、日月光投控 (3711614-TW) 法說釋利多下，一度上漲逾 190 點以上，最高來到 28489.76 點。


不過在最後一盤賣盤摜壓下，台積電盤中雖創下新天價 1,525 元，但終場下跌 5 元，跌 0.30%，收 1,500 元；日月光投控則受法說會報佳音，第 3 季封測、EMS 兩大業務走揚，鎖住漲停收 247.5 元；聯發科 (2454-TW) 維持平盤收 1,310 元；廣達 (2382-TW) 下跌 1.79% 元來到 300.5 元；長榮 (2603-TW) 跌 1.27% 至 193.5 元。

PCB 族群今日則是股價強勁回升，金像電 (2386-TW) 亮燈攻漲停、台光電 (2383-TW) 大漲 6.6%、欣興 (3037-TW) 漲 2.18%、南電 (8046-TW) 強漲 3%。

封測類股除了日月光投控漲停，法人預期明年 AI 封測大環境有望成長，激勵矽格 (6257-TW) 漲 7.18%、京元電子 (2449-TW) 也漲 6.9%。

受惠 AI 新創與大型企業算力需求飆升，美國三大 CSP，Google、微軟、Meta 上季 (7 至 9 月) 雲端事業營收全面優於預期，三大業者紛紛調高資本支出，激勵電網，華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、士電 (1503-TW) 族群攻漲停。

文章標籤

台積電日月光聯發科台股盤後TOP

台股首頁
台積電1500-0.33%
日月光投控247.5+10.0%
亞力110.5+9.95%
華城715+10.0%
京元電子217+6.90%
矽格104.5+7.18%
南電290.5+3.01%
欣興163.5+2.19%
台光電1360+6.67%
長榮193.5-1.28%
廣達300.5-1.80%
聯發科1310+0.00%
士電199.5+9.92%

