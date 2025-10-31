鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-31 15:02

‌



台股今 (31) 日上演豬羊變色，最後一盤爆出 614 億元，摜壓指數達 219.19 點戲劇性將指數從 2845.54 點摜壓至 28233.35 點，由紅翻黑下跌 54.18 點作收，成交量 5581.89 億元。台股今日同時收周線及月線， 本周上漲 701.09 點，周線連五紅；10 月全月上漲 2412.81 點，僅次於 1990 年 1 月寫下的史上最大漲點 2430 點，漲幅 9.34%，月線連 6 紅。

〈台股盤後〉尾盤戲劇性重摜219點收跌54點 單月創第2大漲點2412點 。。(圖：shutterstock)

台股早盤不受美國 (Fed) 降息放緩及科技股 Meta 重挫影響，在台積電 (2330-TW) 平歷史新高價、日月光投控 (3711614-TW) 法說釋利多下，一度上漲逾 190 點以上，最高來到 28489.76 點。

‌



不過在最後一盤賣盤摜壓下，台積電盤中雖創下新天價 1,525 元，但終場下跌 5 元，跌 0.30%，收 1,500 元；日月光投控則受法說會報佳音，第 3 季封測、EMS 兩大業務走揚，鎖住漲停收 247.5 元；聯發科 (2454-TW) 維持平盤收 1,310 元；廣達 (2382-TW) 下跌 1.79% 元來到 300.5 元；長榮 (2603-TW) 跌 1.27% 至 193.5 元。

PCB 族群今日則是股價強勁回升，金像電 (2386-TW) 亮燈攻漲停、台光電 (2383-TW) 大漲 6.6%、欣興 (3037-TW) 漲 2.18%、南電 (8046-TW) 強漲 3%。

封測類股除了日月光投控漲停，法人預期明年 AI 封測大環境有望成長，激勵矽格 (6257-TW) 漲 7.18%、京元電子 (2449-TW) 也漲 6.9%。