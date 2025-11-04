防AI吞電太猛！大型IDC能源使用效率標準出爐 經濟部明起全面納管

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-04 16:37

因應人工智慧（AI）與資通訊產業用電需求快速攀升，繼新加坡之後，政府也修法因應，經濟部能源署今 (4) 日表示，本次修法將能源使用數量達 MW 以上的超大型資料中心（IDC）與主機代管資料中心納入管制，要求業者在新設或擴建時即採用最佳可行技術 (BAT)，從設計端優化節能表現，提升整體能效，新規定將於明（5）日正式上路，台灣成為亞太地區，第二個將資料中心納入嚴格能源法規的國家。

AI吞電太猛！台灣緊追新加坡 大型IDC能源審查PUE標準出爐 明起全面納管。（鉅亨網記者張韶雯攝）

資料中心需符合最佳可行技術規範（鉅亨網記者張韶雯攝）

經濟部依據《能源管理法》第 16 條授權，修正《能源開發與使用評估準則》、《能源用戶適用範圍》以及《能源使用說明書格式》在內的三項重要子法，經濟部能源署副署長吳志偉在說明會中指出，本次修法的核心目的在於提高能源效率和降低營運成本，並強調法規的實施是為了引導產業朝向更永續的方向發展。

吳志偉表示，修法的核心策略是要求業者採用最佳可行技術 (BAT)，特別關注電力使用效率 (PUE) 指標，並針對不同規模（如超大型和主機代管）設定了差異化的 PUE 目標，例如，超大型資料中心的 PUE 數值不應超過 1.3。

吳志偉強調，新規定主要針對「新建或擴建」的設施，而非現有營運中的機房，意即自明日 (114 年 11 月 5 日）送件新設或擴設的即納入，希望業者在規劃初期即導入節能設計。

能源署進一步說明，本次修法的細則參考了歐盟資料中心能源效率準則規範，並結合國內外專家、學者及主要營運業者意見，共同制定了涵蓋資訊設備、冷卻、電力系統及能源監控等七大檢核項目。此外，參考國際作法，台灣也針對不同營運類型訂定了效率指標，要求超大型資料中心 PUE 不超過 1.3、主機代管資料中心 PUE 不超過 1.4。