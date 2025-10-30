〈台股盤後〉台積電衝高後拉回平盤 指數上沖下洗小跌7點收28287點
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (30) 日在美國聯準會 (Fed) 降息 1 碼、輝達續創天價，市值衝破新高激勵下，早盤在科技權值股帶領下，開高一度漲逾 200 點以上，盤中受川普於「川習會」前 PO 文，指示展開核試驗影響，大盤由紅翻黑，一度重挫 170 點，所幸尾盤在網通、記憶體及貨櫃航運股撐盤下，收平盤 28,287.53 點，小跌 7.21 點或 0.02%，成交量略增為 6,146 億元。
櫃買 OTC 則是表現弱於加權指數，跌 0.78%，收 262.02 點，日 K 連收 3 黑。
在權值股部分，台積電 (2330-TW) 今收平盤 1,505 元，鴻海 (2317-TW) 盤中創近期新高，收漲 0.76%，量增 10 萬張以上；智邦 (2317-TW) 則是重返千金股，開高走高漲 4.83%；緯穎 (6669-TW) 受惠接單爆滿漲 4.6%。電源雙雄台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW) 則是法說行情變調，分別重挫 4%、7.1%。
網通族群受美中資安題材帶動表現，加上受惠輝達砸 10 億美元入股諾基亞 (Nokia)，宣布 AI＋6G 大聯盟誕生，包括訊舟 (3047-TW) 亮燈漲停，華電網 (6163 -TW) 漲停，力積電 (6770-TW) 漲 2.4%。
記憶體部分，受惠漲價題材持續發酵，再展多頭行情，包括，群聯 (8299-TW) 亮燈漲停、奇鋐 (3017-TW) 漲半根漲停，南亞科 (2408-TW) 開盤一度漲 3%。
隨著年底旺季來臨，加上川習會登場，美國宣布對中國降低 10% 關稅，帶動航運股今日接棒，包括貨櫃航運股萬海 (2615-TW) 爆量 6.2 萬張亮燈漲停，長榮 (2603-TW) 漲 3.15%、陽明 (2609-TW) 漲 6.19%，除了貨櫃三雄，航運股的中航 (2612-TW) 漲停板、中櫃 (2613-TW) 則漲半根停板，族群放量上揚。
電機機械類股則因能源展開幕，法人估台灣重電產業將迎百億美元新商機，激勵儲能、電纜類股的華城 (1519-TW) 漲 7%、士電 (1503 -TW) 漲 3.7%、亞力 (1514-TW) 漲 2.65%。
