〈台股盤後〉台積電衝高後拉回平盤 指數上沖下洗小跌7點收28287點

台股今 (30) 日在美國聯準會 (Fed) 降息 1 碼、輝達續創天價，市值衝破新高激勵下，早盤在科技權值股帶領下，開高一度漲逾 200 點以上，盤中受川普於「川習會」前 PO 文，指示展開核試驗影響，大盤由紅翻黑，一度重挫 170 點，所幸尾盤在網通、記憶體及貨櫃航運股撐盤下，收平盤 28,287.53 點，小跌 7.21 點或 0.02%，成交量略增為 6,146 億元。