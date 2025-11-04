〈焦點股〉華榮轉投資賺飽飽 Q3獲利年增逾17倍 亮燈漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
線纜廠華榮 (1608-TW) 本業受惠台電強韌電網計畫持續釋單，加上業外轉投資金居 (8358-TW) 挹注，帶動第三季稅後純益達 15.84 億元，季對季、年對年皆大幅成長，其中季增超過 17 倍，激勵華榮今 (4) 日亮燈漲停。
華榮開盤即跳空漲停，鎖住 38.65 元，股價寫下 15 個月以來新高，排隊委買單超過 1.5 萬張，成交量則超過 1.2 萬張。三大法人近日也持續敲進華榮，連續 3 個交易日買超，合計買超 8368 張。
華榮第三季營收 28.23 億元，季減 5.14%，年減 1.77%；毛利率 9.25%，季對季、年對年皆成長 0.41 個百分點；營益率 6.48%，季減 0.37 個百分點，年減 0.34 個百分點；稅後純益 15.84 億元，季增 4.78 倍，年增 17.42 倍，每股純益 3.74 元。
華榮前三季營收 86.23 億元，年減 0.37%；毛利率 10.75%，年增 2.33 個百分點；營益率 8.52%，年增 2.02 個百分點；稅後純益 20.14 億元，年增 2.4 倍，每股純益 4.75 元。
本業方面，華榮指出，目前在手訂單包括台電 345kV 特高壓輸電線懶訂單，以及台電 161kV 超高壓輸配線纜及器材工程，整體動能強勁。至於業外，轉投資的金居第三季股價大漲，挹注獲利表現，貢獻每股純益 2 元。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇