〈焦點股〉華榮轉投資賺飽飽 Q3獲利年增逾17倍 亮燈漲停

華榮開盤即跳空漲停，鎖住 38.65 元，股價寫下 15 個月以來新高，排隊委買單超過 1.5 萬張，成交量則超過 1.2 萬張。三大法人近日也持續敲進華榮，連續 3 個交易日買超，合計買超 8368 張。