cover image of news article
E.L.F.快看！永豐金證券成為 SUPER JUNIOR 高雄官方指定合作金融夥伴 (圖:shutterstock)

SUPER JUNIOR 出道 20 週年，2026 年 1 月即將登上高雄巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10》巡迴演唱會！永豐金證券榮幸成為本次高雄場官方指定合作金融夥伴，特別推出限量優先購票序號活動，只要透過指定連結完成永豐金證券線上開戶，享有演唱會優先購票機會。


立即了解：永豐金證券線上開戶優先購票

即日起至 11 月 16 日，只要透過指定連結完成永豐金證券線上開戶，提供限量名次可獲得優先購票序號。購票時間為 11 月 22 日（六）12:00–18:00，比官方開賣早一天，讓 E.L.F. 們搶先入場、先選好位！

優先購票序號將於 11 月 18 日透過簡訊發送至開戶時留存的手機號碼，憑序號至拓元售票系統「永豐金證券專屬快閃優先購專區」購票，序號限購張數依拓元售票規定，數量有限，售完為止，使用期限依拓元售票系統公布為主，逾期無效。

購票付款限使用永豐銀行信用卡（VISA、MasterCard、JCB），請提前確認信用卡額度與會員註冊狀況，避免錯失良機。票券與序號不得轉售，更多購票細節請參閱拓元售票系統公告。

永豐金證券以「有溫度的金融科技」陪伴粉絲迎接 SUPER JUNIOR 20 週年，邀請 E.L.F. 們一起線上開戶、優先搶票，明年 1 月高雄巨蛋見！

立即了解：永豐金證券線上開戶優先購票

 

