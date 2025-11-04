E.L.F.快看！永豐金證券成為 SUPER JUNIOR 高雄官方指定合作金融夥伴

SUPER JUNIOR 出道 20 週年，2026 年 1 月即將登上高雄巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10 》巡迴演唱會！永豐金證券榮幸成為本次高雄場官方指定合作金融夥伴，特別推出限量優先購票序號活動，只要透過指定連結完成永豐金證券線上開戶，享有演唱會優先購票機會。

即日起至 11 月 16 日，只要透過指定連結完成永豐金證券線上開戶，提供限量名次可獲得優先購票序號。購票時間為 11 月 22 日（六）12:00–18:00，比官方開賣早一天，讓 E.L.F. 們搶先入場、先選好位！