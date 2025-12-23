台股盤面分歧，記憶體股漲跌互見，華邦電、旺宏壓回，昇達科處置中股價飆漲逾5%，短線追逐股都在這！？

‌



美光於 12/17 盤後公告財報，Q1 營收、獲利雙雙優於市場預期，且毛利率大幅跳升至 56.8%(上季 44.67%)，給予的財測也遠超市場預期，打破市場對於 AI 獲利的疑慮，美光股價大漲、SanDisk 股價也同步受惠上漲。反觀台股記憶體族群漲跌互見，以 DRAM 為首的南亞科 (2408-TW) 維持兩日上漲趨勢，屬於本週記憶體族群中最強勢個股，相對弱勢的則包含旺宏 (2337.TW)、華邦電(2344-TW) 兩日皆呈現開高走低、收跌的趨勢，不過眾觀前段時間，華邦電 (2344-TW) 從 57.8 一路漲到最高 77.80，創下史高；旺宏也從 33.90 一路上漲到 39.60，距離前高僅 13%，這些記憶體概念股後續如何看？可以觀察股價拉回是否有撐，短線投資人則留意追高風險。