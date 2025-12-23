台股盤面分歧，記憶體股漲跌互見，華邦電、旺宏壓回，昇達科處置中股價飆漲逾5%，短線追逐股都在這！？
一、盤勢回顧
上週 (12/15~12/19) 美國公布 11 月 CPI 年增率 2.7%，低於市場預期的 3.1%，顯示通膨壓力減輕。美光財報與財測雙雙優於預期，削減市場對 AI 泡沫的疑慮，三大指數周四紛紛止跌回升。
強勢產業: 營建、光固化材料、金融、無塵室
弱勢產業: ABF 載板、被動元件、軟板、玻纖布族群。
本週關注重要產業動向：
1. 美光財報、財測雙超乎市場預期，台股記憶體股價卻不同調！
2. 川普簽屬太空行政命令 加速航太布局
二、產業與個股動態
美光財報亮眼，台股記憶體漲跌互見
美光於 12/17 盤後公告財報，Q1 營收、獲利雙雙優於市場預期，且毛利率大幅跳升至 56.8%(上季 44.67%)，給予的財測也遠超市場預期，打破市場對於 AI 獲利的疑慮，美光股價大漲、SanDisk 股價也同步受惠上漲。反觀台股記憶體族群漲跌互見，以 DRAM 為首的南亞科 (2408-TW) 維持兩日上漲趨勢，屬於本週記憶體族群中最強勢個股，相對弱勢的則包含旺宏 (2337.TW)、華邦電(2344-TW) 兩日皆呈現開高走低、收跌的趨勢，不過眾觀前段時間，華邦電 (2344-TW) 從 57.8 一路漲到最高 77.80，創下史高；旺宏也從 33.90 一路上漲到 39.60，距離前高僅 13%，這些記憶體概念股後續如何看？可以觀察股價拉回是否有撐，短線投資人則留意追高風險。
本週記憶體族群行情：。
