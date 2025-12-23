鉅亨研報 2025-12-23 17:11

一、盤勢研判

受惠美光財報優於預期，記憶體族群早盤雖一度強勢表態，但隨即遭遇沉重的獲利了結賣壓，導致多數個股開高走低，甚至翻黑收跌，顯示市場對記憶體後市仍存有「利多出盡」或「漲多回檔」的疑慮。華邦電（2344）爆出近 50 萬張天量收黑，成為短線籌碼最為凌亂的指標。

然而，資金並未全面撤出，而是快速轉進具備長線趨勢保護的 CPO 矽光子與 AI 基建族群。光聖（6442）、波若威（3163）受惠 AI 資料中心建置需求，股價強勢表態。此外，力積電（6770）表現相對穩健，成為記憶體族群中的避風港。整體而言，台股短線受 AI 泡沫疑慮及漲多拉回影響波動加劇，聚焦趨勢明確的 CPO 與先進封裝設備股。

二、個股熱度 TOP10

TOP10 光聖 (6442)

熱度觀察： 早盤一度攻漲停，受惠 CPO 與 AI 資料中心需求。

動態說明： 光聖受惠 AI 晶片叢集運算對高速傳輸的強勁需求，CPO 交換器模組商機明確。股價在資金追捧下表現強勢，是盤面少數亮點，顯示矽光子族群仍是資金避風港。

TOP9 波若威 (3163)

熱度觀察： 股價早盤強勢，受惠 CPO 產業趨勢明確。

動態說明： 波若威搭上矽光子與 CPO 發展列車，市場預期 2028 年量產導入伺服器將帶來長線商機。昨日股價隨族群走強，顯示資金對 AI 高速傳輸題材的認同度高。

TOP8 精測 (6510)

熱度觀察： 股價高檔震盪，受惠 AI 測試需求與擴產利多。

動態說明： 精測雖然近期股價隨大盤回檔，但基本面受惠 Google TPU 等 AI 晶片測試需求強勁，訂單能見度高。公司積極擴產並啟動新廠計畫，顯示對未來營運充滿信心。長線來看，AI 應用帶動高階探針卡需求提升的趨勢未變。

TOP7 錸德 (2349)

熱度觀察： 股價逆勢強漲，受惠 BBU 與能源轉型題材。

動態說明： 錸德搭上 AI 資料中心對電力系統穩定性要求的順風車，BBU 與能源儲存方案布局發酵。雖然 11 月獲利衰退，但市場更看好其在綠能與海外市場的潛力，資金持續湧入，股價表現強勢。

TOP6 力積電 (6770)

熱度觀察： 股價上漲 3.66%，表現優於同族群，成避險標的。

動態說明： 在記憶體族群一片開高走低下，力積電展現抗跌韌性。市場資金似乎將其視為相對安全的避風港，後續可持續關注相關報價與下游大廠市況。