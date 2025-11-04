美企Q3財報超預期 但股價為什麼都不漲？高盛：答案就在AI裡

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-04 12:50

最新數據顯示，儘管美國企業在今年第三季財報季中交出歷史級亮眼成績單，投資人卻罕見「不買單」，轉向聚焦於未來表現。

美企Q3財報超預期 為什麼股價都不漲？高盛：答案就在AI裡

以 David Kostin 為首的高盛 (GS-US) 策略師團隊指出，市場焦點已從「企業當下做得多好」，徹底轉向「未來能賺多少」。中美貿易摩擦引發的供應鏈波動、美國區域性銀行信貸問題帶來的流動性擔憂，加上對 AI 巨額投資回報的質疑，讓投資者變得空前謹慎。

這種謹慎在 AI 領域尤其明顯，大型科技公司的資本支出持續超預期。市場對「超大規模」企業 2026 年的資本支出預測，已從 2025 年初的 3140 億美元飆升至 5180 億美元，但投資人並非盲目買單。

Alphabet 因上調 2026 年淨利指引，股價在財報公布後上漲，Meta 卻因 2026 年指引相對平穩，股價反而下跌。對此高盛表示，投資人對 AI 資本支出的接受度，取決於獲利增長的強度，以及將 AI 投資變現的能力。

不過，財報季仍有正面訊號。在已發布第 4 季財測目標的 49 家公司中，將近一半高於分析師預期，推動市場將 2026 年標普 500 指數整體 EPS 估值上調 2% 至 308 美元。

此外，本月以來，所有已發布財報的公司中有一半提到 AI 將提升營運效率，這一比例較第二季溫和增長，暗示 AI 的長期價值正逐步落地。