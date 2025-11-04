鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-04 10:20

美國瓦楞紙箱（Corrugated Box）的銷售持續走弱，第三季出貨量創下 10 年同期新低，加劇市場對今年底假期購物季可能令人失望的擔憂。

零售商嘆氣！美紙箱出貨量創10年新低 年終購物季恐成消費寒冬。(圖:shutterstock)

根據美國紙箱產業協會（Fibre Box Association）公佈的數據，美國第三季的紙箱出貨量已降至自 2015 年以來同期的最低水準。延續了第二季開始的低迷態勢，瓦楞紙箱作為食品、日用品及電商運輸的關鍵包裝材料，素來被視為衡量零售需求的領先指標，其表現不佳往往暗示著整體消費市場的降溫。

多家包裝材料龍頭企業近期已發出警告，指出當前經濟的不確定性正在對零售商的備貨意願及消費者的支出造成顯著壓力。

往年 10 月通常是紙箱訂單迎來節前高峰的月份，零售商會大量採購用於備貨和假日陳列。然而，今年的情況明顯低於正常水平。媒體調查顯示，多數紙箱工廠報告 10 月份的訂單「持平或低於正常水準」。

美國宏觀經濟數據也佐證了這一趨勢：美國消費者信心指數已跌至 5 個月低點，而製造業活動更已連續 8 個月處於萎縮狀態。

美國包裝 (PKG-US) 總裁 Thomas Hassfurther 在上個月坦言：「我們顯然沒有從整體經濟中獲得多少推動力。全年持續反覆出現的關稅及其他不確定因素，正在影響業務。」

巨頭股價重挫 紛紛下調預期

國際紙業 (IP-US) 的財報表現同樣不樂觀。該公司不僅下調了今年及 2027 年的淨銷售預期，股價更單日重挫近 13%。該公司執行長 Andy Silvernail 表示，由於貿易不確定性、消費者信心疲軟以及房地產市場低迷等多重因素影響，預計今年美國瓦楞紙箱產業的出貨量將比 2024 年下降 1% 至 1.5%。

Silvernail 指出，這一趨勢徹底逆轉了市場在年初對「全年小幅增長」的樂觀期望。他強調：「除非我們預期美國和歐洲市場都出現重大回升，否則就必須調整目標。我們選擇面對現實，而不是繼續自我安慰。」