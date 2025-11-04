美政府停擺34天現緩和跡象！參院共和黨高層表樂觀 中間派提案救急 但恐仍因「它」卡關
鉅亨網編譯陳韋廷
美國聯邦政府「關門」一個多月後，終於在周一 (3 日) 顯現初步解凍跡象，國會兩黨資深議員釋放謹慎樂觀訊號，暗示可能打破僵局，為市場對美國經濟與政治穩定性的擔憂帶來緩解。
《路透社》報導，參議院共和黨高層率先傳遞積極動向。多數黨領袖 John Thune 周一表示，對結束停擺感到樂觀，並稱「正接近一個『出口』」。這一語氣轉變雖小卻具標誌性，打破數周以來的僵局。
民主黨方面雖也覺得有進展，但強調核心障礙未消。參議院民主黨二號人物 Dick Durbin 直指仍卡在醫療保健成本問題上，明確協議需解決民主黨關切的醫療補貼議題。
自 10 月 1 日新會計年度開始一來，國會與川普政府的對峙持續 34 天，導致 1.7 兆美元可自由支配資金凍結，佔年度總支出三分之一，數千位聯邦僱員被迫休假或無薪工作，低收入家庭援助、軍人薪資、機場營運等關鍵服務受衝擊，國會議員承受巨大政治壓力。
結束停擺的希望源自於高層態度微妙改變，Thune 雖表達樂觀，卻提醒「別操之過急」，暗示談判仍脆弱。
參議院撥款委員會主席、共和黨籍參議員 Susan Collins 也透露，上周末兩黨幕僚磋商取得進展，民主黨提出具體措辭調整，「這周感覺好多了」，但她也同時警告說：「一切仍可能再次分崩離析」。
橫亙兩黨的最大障礙仍是即將到期的《平價醫療法案》醫療補助。民主黨將政府撥款與延長該補貼掛鉤，使其成為談判核心。Durbin 表示，雙方「被困在如何處理醫療保健成本的前提上」。
政府部分停擺對美國民生的直接衝擊則加劇了妥協緊迫性。部分美國低收入家庭食品券福利到期恐僅獲部分資金，且由四名眾議院中間派議員 (三共和黨一民主黨) 組成的小組提出妥協方案，建議將醫改稅收抵免延長兩年，但為高收入群體設新門檻。此前參院兩黨非公開會議未果，此次眾議院溫和派提案被視為新的突破口。
目前，美國國會兩黨談判仍處於脆弱階段，但高層鬆口與中間派試探，讓持續月餘的政治僵局首次透露出僵局化解的希望。
延伸閱讀
- 美政府繼續停擺！參議院51票比44票第九度否決共和黨臨時撥款法案
- 美國政府關門第三周！參議院第九度否決撥款案 逾4千人收裁員通知
- 參院再否決兩黨撥款案 美國政府停擺持續延燒
- 45票贊成、50票反對！法案未通過 美國政府繼續停擺
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇