智邦Q3營收729億元創單季新高 AI資料中心換代需求強勁

網通廠智邦 ( 2345-TW ) 今 (7) 日公布 9 月營收為 243.2 億元，年增 142%，受惠於客戶需求強勁，第三季營收 729.5 億元，創下歷史單季新高；累計前 9 月營收達 1763 億元，同步寫下歷史同期新高紀錄。

智邦營收成長主因為客戶需求增加，法人先前指出，智邦主要受惠於 AI 資料中心換代，帶動 400G 及 800G 交換器出貨佔比提升，並受惠於產品組合優化，主力銷售的智慧網卡與 AI 加速卡是近年成長最快的應用，預估今年全年獲利成長，並延續動能至明年。