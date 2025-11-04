search icon



Meta(META-US) 公佈了創紀錄的 512 億美元營收，另一方面卻因預計未來兩年「天量」AI 資本支出引發市場對股價的劇烈擔憂。然而，就在這場資本質疑風暴中，Meta 提前亮出了一張高超的「財技牌」：總額 270 億美元的「Hyperion」AI 資料中心合資專案。這個設計的精髓，不在於投入了多少錢，而在於如何投入，以及由誰來承擔最大的前期資本壓力。

cover image of news article
Meta神操作「AI基建金融化」 出資20%就掌控270億美元算力。(圖:shutterstock)

不佔用資產負債表 仍握營運控制權


Meta 與金融巨頭 Blue Owl 的合作，堪稱一堂教科書級的 AI 基建金融化課程：

1. 資本分流與隔離：Meta 僅出資 20%，Blue Owl 及其機構投資者承擔 80% 的股權，將高達 270 億美元的資本支出（CapEx）壓力從 Meta 的資產負債表中剝離。

透過特殊目的載體（SPV）發行 A + 級債券，成功向 PIMCO、BlackRock 等長期資本募資，資產與 Meta 主體風險隔離。

2. 支出轉化與信用維護：資料中心建成後，Meta 將長期回租。會計處理上，這筆錢轉化為分期支付的營運支出（OpEx），而非一次性的巨額資本開支。

此舉優化了 Meta 的財務報表，使其表面槓桿率得以保持在健康水平，有助於維護高信用評級，並保留股票回購與分紅的彈性空間。

3. 核心控制權保留：儘管只持有 20% 股權，但 Meta 負責資料中心的建設、技術選型和日常營運管理，確保其 AI 技術路線和部署標準得以貫徹。這是一次典型的「以技術和品牌換取資本」的合作。

4. 將技術折舊風險證券化：為確保債券達到 A + 的投資級評級，Meta 承諾在 16 年合約期滿後，對資料中心的殘值進行保證。這相當於 Meta 以自身信用為資產末端價值提供「保險」。

此條款吸引了對風險極為保守的保險資金與退休金，儘管他們要求比國債高出 225 個基點的利差溢價，仍顯示出市場對這種「高評級、實體資產支撐」新型固收產品的強烈需求。

從企業 CapEx 到「AI REITs」

Meta 的「Hyperion」專案為業界樹立了標竿，證明了 AI 基礎設施可以從單純的企業資本支出模式，轉向以私募信貸和資產證券化為核心的金融創新模式。

業界認為，這種模式形同「AI 基建證券化」（AIBS），與房地產投資信託基金（REITs）有異曲同工之妙。它巧妙地解開了 AI 發展受制於單一企業資本規模的枷鎖。透過金融活水，AI 算力新基建得以源源不斷地引入數兆級的機構流動性，為整個產業的爆發性成長奠定堅實基礎。

如同歷史上資產金融化推動了多個產業的爆發一樣，Meta 的這一策略不僅是對自身股東負責的財技展現，更是對整個 AI 產業發展路徑的重新定義。

