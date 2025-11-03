鉅亨網新聞中心 2025-11-03 06:30

美國四大科技巨頭 Alphabet(GOOGL-US) 、微軟 (MSFT-US) 、Meta(META-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) ，上週同步宣布加速 AI 領域的資本支出計畫。然而，市場對 Alphabet 報以熱烈歡迎，推動其股價上漲；而 Meta 和微軟則因投資回報擔憂，股價面臨拋售壓力。分析認為，Alphabet 能夠平衡不斷攀升的 AI 支出與強勁現金流的能力，是其贏得市場信心的關鍵。

投資人怕了AI燒錢戰！Alphabet一關鍵穩住信心 Meta慘遭冷落。

隨著 AI 技術成為推動下一輪成長的核心動力，大型科技公司正以前所未有的速度擴大數據中心和基礎設施投資。儘管四巨頭的資本支出均大幅增加，但投資者對其財務承受能力的判斷，導致了股價的戲劇性分化。

截至 10 月 30 日美股收盤，Meta 股價下跌逾 11%，微軟股價也下滑約 3%，顯示出投資者人這些龐大投資何時能產生可觀回報的擔憂。與此同時，Alphabet 的股價逆勢上漲了 2.45%。

現金流成投資人定心丸

券商 Edward Jones 高級股票分析師 Dave Heger 指出，資本支出佔收入和現金流的比例，是緩解投資者對自由現金流壓力擔憂的重要因素。現金流表現強勁的公司，能讓投資者在 AI 基礎設施的高風險投資中更感安心。

數據顯示，截至 9 月底的季度，Alphabet 的資本支出為 239.5 億美元，佔其營運現金的 49%。相較之下，Meta 和微軟的這一比例明顯更高，分別達到了 64.6% 和 77.5%。

線上交易平台 eToro 市場分析師 Josh Gilbert 表示，Alphabet 的現金流不僅足以覆蓋這些持續的基礎設施支出，還能進一步加大投資力度，這使其在財務穩健性上優於部分競爭對手。

競爭格局出現轉捩點

分析師 Michael Nathanson 預計，這波財報結果將成為競爭格局的轉捩點。Alphabet 在雲端運算和傳統搜尋業務的強勁成長推動下，實現了超預期的獲利並維持了利潤率。而 Meta 的獲利則低於預期，並提高了未來的資本支出和營運支出指引。

Nathanson 指出，Alphabet 能夠將資本支出分散配置於高成長的雲端業務、YouTube 平台以及核心搜尋實體，投資組合更具韌性。而 Meta 的 AI 投資則主要依賴核心廣告業務的獲利來支撐其新興 AI 業務和設備開發。

金融服務公司 Raymond James 分析師 Josh Beck 也看好 Alphabet，將其視為一個被低估的機會，並將目標股價上調至 315 美元。