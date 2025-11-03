鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-03 20:19

美中領導人會談（川習會）上週達成貿易框架協議，有效緩解了市場的貿易緊張情緒，加上整體企業財報表現穩健，國際主要股市因此持續走揚。儘管聯準會如預期再度降息一碼至 3.75%～4%，但主席鮑爾同時提醒 12 月降息並非定案，導致公債等高評級債市承壓較大。所幸，鮑爾公開表示 AI 並未出現泡沫化疑慮，配合整體獲利表現，科技股持續扮演領頭羊的角色。

川習會利多！全球股票ETF單周湧入531億美元 科技、保健及公用事業成前3強。（圖: shutterstock）

在市場利多消息的推動下，全球資金加速湧入風險性資產。過去一週，整體股票型 ETF 獲得資金淨流入 531.37 億美元，規模較前一週顯著倍增。其中，美國市場仍是主要吸金焦點，淨流入高達 319.67 億美元。亞洲市場也表現亮眼，合計有 109.42 億美元淨流入，特別是日本市場，在半導體類股的引領下，淨流入 65.92 億美元，帶動日經 225 指數突破 5 萬點大關。

從產業 ETF 的數據觀察，近期資金淨流入前三大產業依序為科技、保健、公用事業；淨流出最多的產業則為原物料、金融與非核心消費。

債市方面，由於聯準會主席鮑爾對後續降息抱持謹慎態度，導致固定收益型 ETF 的資金流入規模較上週減少約 46%，降至 76.30 億美元。在資金趨緩流入的背景下，美國債市的淨流入規模減少 57%，降至 39.74 億美元；但值得注意的是，亞洲債市卻逆勢獲得資金青睞，流入規模增加逾 3 倍至 18.77 億美元。

若依債券品質區分，投資等級債市淨流入 41.33 億美元，非投資等級債市淨流入 14.36 億美元。富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫 ‧ 華勒指出，非投資等級公司債的產業分布與美股有顯著差異，納入其投資組合可作為分散股市風險的良好工具，且長期可提供類似股市的報酬機會，但波動性相對較小。

富蘭克林證券投顧分析，全球股市 10 月已連續七個月收紅且再創新高，在美中貿易改善、AI 引領資本支出及美歐消費旺季登場下，風險性資產有望維持震盪走堅格局。建議投資人採取「股 + 債 + 平衡」的麻花策略，掌握歲末年終旺季行情。股票部分，應逢震盪加碼或大額定期定額，首選科技、創新科技股票型基金，以參與 AI 長線榮景。