特斯拉傳與三星SDI就能源儲存系統電池供應達成初步協議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-04 09:20

南韓電池製造商三星 SDI 據報正在與特斯拉 (TSLA-US) 洽談能源儲存系統（ESS, Energy Storage System）電池的合作，合約金額預估超過 3 兆韓元（約 21.1 億美元）。

根據《路透》報導，若這筆特斯拉與三星的電池合作最終敲定，將成為特斯拉近年降低對中國關鍵零組件依賴的最新一步。

過去幾個月，特斯拉已陸續與三星電子（Samsung Electronics）及 LG 能源解決方案（LG Energy Solution）簽署供應協議，採購晶片與電池。

受到美國取消電動車電池補貼的影響，南韓多家電池製造商也正積極調整生產線，將部分電動車電池生產線轉為生產能源儲存系統。

三星 SDI 在本月稍早的財報電話會議中表示，因已觀察到來自合資夥伴 Stellantis(FCAU-US) 的電池需求大幅下滑，因此將把其在美國印第安納州的部分電動車電池生產線轉換為生產儲能系統。

根據南韓《韓國經濟日報》週一報導，三星 SDI 已與特斯拉達成初步協議，將在未來三年內向特斯拉供應 ESS 電池。