美國純電動車銷量10月崩盤 補貼取消效應浮現

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-04 03:02

根據《CNBC》周一 (3 日) 報導，在川普政府取消最高 7,500 美元電動車聯邦補貼後，包含福特汽車 (F-US)、Kia 和現代汽車在內的車廠皆回報 10 月電動車銷量大幅下滑。

川普政府取消電動車稅收補貼後，福特、現代、Kia旗下電動車銷量大幅下滑。

今年第三季美國電動車銷量排名第三的福特，10 月電動車銷量年減 25%。其中 Mustang Mach-E 休旅車銷量下滑 12%，F-150 Lightning 皮卡下跌 17%。

Kia 和現代回報，旗下主力電動車款，都較去年同期下滑幅度介於 52% 至 71% 之間。若以月比較，跌幅更為驚人，現代 Ioniq 5 和 Ioniq 9 電動車從 9 月到 10 月分別暴跌 80% 和 71%，Kia 類似車款也出現相同情況。

9 月是美國電動車銷量創紀錄的一季，因為補貼即將結束引發搶購潮。面對 10 月銷量慘跌，現代汽車北美執行長 Randy Parker 表示：「我們確實看到補貼截止前的強勁需求，這種政策改變雖然暫時打亂市場，但我們相信市場會恢復穩定。」

相較電動車慘況，各車廠混合動力車銷量持續上升，成為 10 月亮點。

分析師認為市場正在重整。Edmunds 分析師 Jessica Caldwell 指出，補貼取消後市場回歸更自然節奏，買家不再受補貼急迫感驅動，而是真正對電動車感興趣才購買。

在補貼結束前，福特執行長 Jim Farley 就預測電動車市占率可能從 9 月的 10% 至 12% 降至 5% 左右。