鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-30 11:30

復華台灣科技優息 ETF(00929-TW)12 月 26 日公布換股結果，並於昨 (29) 日正式反映，是方 (6561-TW) 入列，激勵是方今 (30) 日漲勢凌厲，大漲逾半根停板，並一舉站回 400 元關卡。

是方今天早盤以 381 元開高走高，盤中一路上攻，最高漲至 415 元，大漲逾半根停板，截至 11 點，股價暫報 414.5 元，漲幅超過 8%，除一舉站回 400 元關卡，也同步收復半年線與年線，成交量超過 400 張。

是方旗下台北網際網路交換中心 (TPIX) 自 2002 年 3 月營運至今 23 年，會員數已達 264 家，並於 12 月 17 日正式躋身全球前 50 大網際網路交換中心 (IX)，距離香港 Equinix IX 只差 1 個會員數，離日本 JPIX 僅差 2 個會員數。

是方指出，目前 TPIX 為亞洲排名第 11，達成此里程碑後，未來 3 年力拚成為亞洲前 3 大網際網路交換中心。