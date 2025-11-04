【Joe’s華爾街脈動】市場兩極分化：AI巨擘飆漲，大盤則因聯準會與關門壓力而步履蹣跚
Joe Lu
亞馬遜與 OpenAI 協議助燃那斯達克與台股 AI 龍頭股，然美元走強及美國數據真空揭示日益增長的系統性風險。
Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 3 日 美東時間
摘要
- 美國市場表現分歧，一項新的 AI 協議提振了那斯達克指數，道瓊指數則下跌，此現象與盤整中的台灣市場集中化格局相呼應。
- 漲勢已收窄至亞馬遜 (Amazon) 與輝達 (Nvidia) 等少數 AI 大型股，而工業與消費性類股則相對落後，預示著一個脆弱、頭重腳輕的市場結構。
- 隨著債券市場拋售持續，十年期公債殖利率繼續向 4.1% 攀升，反映了聯準會的鷹派暫停立場。
- 長期持續的美國政府關門，現已成為經濟不確定性的主要來源，不僅延遲了就業報告等關鍵數據的發布，也迫使聯準會「盲目飛行」。
- OpenAI 與亞馬遜 (Amazon) 達成的 380 億美元雲端合作夥伴關係，是當日市場的關鍵催化劑，強化了 AI 支出論述的主導地位。
市場正透過一個危險收窄的漲勢發出警訊。由亞馬遜 (Amazon) 與 OpenAI 高達 380 億美元的雲端合作夥伴關係所加劇的 AI 狂熱情緒，(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【Joe’s華爾街脈動】AI股潰敗考驗市場信念後，經濟實力支撐美股反彈
- 〈美股盤後〉最高法院審理川普關稅案 道瓊收高超200點 AMD推升AI族群
- 【Joe’s華爾街脈動】估值疑慮升溫，AI股應聲重挫
- 〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇