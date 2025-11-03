鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-03 18:28

美國聯準會 9 月宣布重啟降息後，全球資金潮再度湧向風險性資產，科技股熱度重燃，市場焦點重新聚集在人工智慧 (AI) 投資浪潮上，從晶片巨頭到軟體開發商，各產業掀起新一輪「AI 軍備競賽」。兆豐投信指出，AI 正從技術突破邁向實質應用階段，不僅推升企業生產力，也正在改寫全球產業版圖，長線投資潛力不容忽視。

美降息點火AI軍備競賽 兆豐投信看好三大創新科技主軸。(圖:shutterstock)

兆豐投信表示，AI 應用正快速滲透企業營運，雖然市場對 AI 投資泡沫有所爭議，但是對社會結構及商業活動已經顯示其影響力。根據 MIT 報告，多達 95% 的 AI 試行專案尚未帶來明顯的財務貢獻，但未來脫穎而出的，將是少數那些能將 AI 融入工作流程、技術與決策的先驅者，現在企業積極搶進 AI 相關建置僅是企業結構改變的開端，企業追求站穩 AI 世代的競爭優勢，迎接 AI 世代新商機。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊表示，看好未來 AI 應用及半導體供應鏈，能源電網升級及航空航太。重點關注三大方向：一、AI 應用及先進半導體：AI 軟體及商務應用，資料中心及先進製程等相關供應鏈。二、航空航太：商用航空市場復甦，無人化及智能化導入國防設備開發，太空探索是中美競爭的新戰場。三、能源電力：AI 算力基礎是電力，能源革命技術興起，基載電力需求推動核能復興。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊強調，科技技術創新是推動經濟成長的重要動能，技術破壞式創新更是生產力提升及產業升級的關鍵因素，檢視 2000 年以來，科技創新驅動每一次股市多頭循環，未來應持續關注創新及變革領導公司，鎖定長期具爆發潛力的成長型企業。