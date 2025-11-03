振大環球Q3純益季增10倍 EPS 6.07元創近2年單季最佳

‌



振大環球說明，第三季受惠主要客戶拉貨動能強勁、加上新台幣匯率貶值回穩，推升營收及整體獲利表現；前三季營收更幾乎追平 2024 年全年表現，預計第四季聖誕節前的出口旺季，營運可望延續強勁、全年有機會來到歷史新高。