振大環球Q3純益季增10倍 EPS 6.07元創近2年單季最佳
鉅亨網記者彭昱文 台北
成衣代工廠振大環球 (4441-TW) 今 (3) 日公告第三季財報，稅後純益 3.77 億元，季增 10.6 倍、年增 4.6%，每股純益 6.07 元創近兩年單季新高；累計前三季稅後純益 6.94 億元，年減 14.8%，每股純益 11.38 元。
振大環球第三季營收 22.58 億元，季增 17.8%、年增 5.6%；毛利率 23.26%、季增 3.2 個百分點、年減 1.5 個百分點；營業利益 3.67 億元，季增 42%、年減 4.2%；營益率 16.29%，季增 2.78 個百分點、年減 1.66 個百分點。
累計振大環球前三季營收 56.83 億元，年增 28.9%、毛利率 22.51%，年減 3.8 個百分點、營業利益 8.88 億元，年增 10.9%、營益率 15.63%，年減 2.53 個百分點。
振大環球說明，第三季受惠主要客戶拉貨動能強勁、加上新台幣匯率貶值回穩，推升營收及整體獲利表現；前三季營收更幾乎追平 2024 年全年表現，預計第四季聖誕節前的出口旺季，營運可望延續強勁、全年有機會來到歷史新高。
