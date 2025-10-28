鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-28 15:39

今 (2025) 年 APEC 即將於 10 月 31 日至 11 月 1 日在韓國慶州召開，我國代表林信義今 (28) 日啟程前往韓國，並在登機前受訪。林信義表示，此行將向各國領袖及代表團，傳達台灣在半導體、AI、智慧醫療等領域的優勢，推銷台灣，吸引投資、促進交流，進一步提升台灣在 APEC 的地位。

APEC代表團啟程赴韓，林信義:對外傳達台灣半導體、AI優勢。(圖:總統府提供)

第三度代表台灣出席 APEC 的林信義表示，APEC 不僅是經貿多邊論壇，也是代表團與其他會員國平等互動的重要場域，特別是經濟領袖會議，也是台灣在經濟情勢多變的情況下，是非常難得可以出席的重要峰會。

林信義說，台灣在長期培養、鍛鍊的優勢與經驗，相信可以在 APEC 會議上做出重要貢獻，特別是在政經情勢多變下，可能一覺醒來又不一樣，包括地緣經濟等因素，也凸顯公私部門及各企業或團體，必須共同合作，尋求解決的重要性及急迫性。

林信義表示，過去台灣在經濟方面所累積的經驗及長期所培養鍛鍊的優勢，足以在 APEC 扮演舉足輕重的角色，並協同其他會員共同促成 APEC 均衡、普惠、永續及創新成長的目標。此行將會利用機會，向各會員國領袖、企業代表傳達賴清德總統特別交付的任務，包括台灣將與各會員體攜手合作強化經濟韌性、分享發展半導體等先驅產業經驗、加速推動以「人」為本的 AI 發展等。