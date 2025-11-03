「加碼」挺新創！國發基金「天使投資」額度倍增到百億 申請年限放寬至8年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-03 20:39

‌



行政院國家發展基金管理會（國發基金）為擴大對新創事業資金挹注與扶植能量，協助新創事業取得營運發展所需資金，今 (3) 日宣布「創業天使投資方案」匡列額度加碼至 100 億元，並延長受理申請期間至 119 年 12 月 31 日，展現政府對新創產業高度重視與支持。

加碼挺新創！國發基金「天使投資」額度倍增至百億 申請年限放寬至8年。（鉅亨網資料照）

創業天使投資方案自 107 年 5 月 22 日開辦，截至 114 年 10 月底，已通過投資 296 家新創事業，通過投資總金額約新台幣 41.45 億元，加計民間天使投資人搭配投資金額約 32.29 億元，帶動其他民間資金共同投資約 96.32 億元，合計挹注新創產業金額已逾 170.07 億元。

‌



考量近年台灣創新創業生態系蓬勃發展，國內新創環境已日益成熟，新創企業申請創業天使投資方案投資踴躍，國發基金爰倍增創業天使投資方案匡列額度從原本的 50 億元倍增至 100 億元，並放寬新創事業申請設立年限由原 5 年調整為 8 年，以加大協助新創事業發展所需資金量能及擴大投資對象範疇。

另配合國發會推動「創業綻放計畫」以及藉跨部會整合平台，積極推動創新創業的發展，打造創新創業雨林生態系，為國內新創環境注入更多動能。

此外，由於地方創生事業可協助我國均衡城鄉發展，為協助地方創生事業取得復甦及振興所需資金，國發基金延長｢協助地方創生事業振興融資方案」辦理期間，利於地方創生團隊深耕在地。