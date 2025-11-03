〈車市〉旺季加持 10月銷量年月雙增 這四大品牌年增逾1成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-03 15:54

進入第四季傳統汽車銷售旺季，可看到車商銷量逐步回穩，10 月新車總掛牌數來到 34511 台，月增 7.1%，年增 3.9%，前 10 大車商均較上月成長，且 HONDA、中華 CMC、HYUNDAI 和 BMW 也均較去年同期有超過 10% 的成長。

和泰車看今年全年總車市掛牌數可望守住40萬台。(圖：和泰車提供)

10 月仍以 TOYOTA 銷量居首達 10686 台，月增 28.1%，年減 0.02%，市占率 31%。

而呈現銷量年月雙增的前 10 大車商則有 HONDA 2599 台，月增 23.8%，年增 52.7%，CMC 銷量 1869 台，月增 18.1%，年增 25.9%，HYUNDAI 月銷 1732 台，月增 18.7%，年增 12.5%，BMW 也銷出 1512 台，月增 14.5%，年增 13.5%。

其中，HONDA 熱銷的推手是 HR-V，單月就賣掉 1338 台，占品牌總銷量達 51%。

就各車款來看，前三大熱賣車款仍是由 TOYOTA 包辦，分別為 C CROSS 達 3988 台，RAV4 達 1492 台，YARIS CROSS 1345 台。

累計前 10 月，車市總掛牌數 330648 台，年減 12.4%，僅 CMC 維持 24.5% 的正成長，目前其他車商仍處在較去年同期衰退的情形，不過，TOYOTA、LEXUS 和 MAZDA 均逐漸回升，衰退幅度已縮減至 10% 內。