〈車市〉車商迎來傳統旺季 拚走出陰霾創全年買氣最高峰

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-05 09:10

‌



9 月新車掛牌數稍稍回穩，總銷量達 3.22 萬台，雖年減 12%，但已較上月成長 9%，顯示即便處在農曆 7 月，在政策補助的激勵下，部分車主需求湧現，而隨著第四季傳統旺季到來，各大車商已開始陸續發表新車款，並加碼促銷，包括和泰車 (2207-TW)、南陽、台灣馬自達和台灣森那美等，都在全力拚將年底前的買氣拉抬到全年最高峰。

HYUNDAI推出全新特仕車款VENUE Boutique。(圖：南陽提供)

和泰車指出，TOYOTA COROLLA SPORT 自 2018 年在台上市以來，深受消費者喜愛，近期入手除了享有貨物稅減徵優惠最高 10 萬元，更加碼免費升級跑格碳纖維套件組 (價值 25000 元)。

而車主討論度高的 TOYOTA 全新純電車 bZ4X 將在 10 月下旬正式發表，和泰車說明，此次上市不僅帶來嶄新外觀與內裝設計，也會針對續航里程與動力進行全面強化。

台灣馬自達則表示，當前台灣 SUV 市場持續成長、消費者對「自我風格、駕乘愉悅與安心兼備」的需求越趨明確，因此，正式推出全新 2026 年式 MAZDA CX-3 20S Signature 車型，回應都會用車族群的生活樣貌與期待，並提供更輕鬆的入手門檻 84.9 萬元，還可搭配汰舊換新最高 10 萬元貨物稅減徵新制。

南陽汽車也提到，政府推動 2000c.c. 以下小客車貨物稅減徵並可搭配汰舊換合計最高減徵 10 萬元的政策帶動下，展間來客、試駕預約和詢問度全面回升，年輕族群進場加速。

因此，南陽代理的 HYUNDAI 順勢推出全新特仕車款 VENUE Boutique，享政府補助最高 10 萬元優惠後，售價 68.9 萬元起。

南陽提到， VENUE 憑藉 4 米短車長、靈活好開、時尚設計與價格實惠深受年輕消費族群青睞，其中女性車主占比高達 68%、39 歲以下客群也超過 50%，已成功站穩台灣 B-SUV 市場。