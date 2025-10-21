〈車市〉三陽發表PE3電動機車技術 總續航里程超過300公里
鉅亨網記者王莞甯 台北
機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (21) 日發表全新 PE3 增程式電動機車技術，與傳統燃油機車相比，整體油耗可減少超過一半，且總續航里程可達約 325 公里。
三陽說明，此次主打四大技術來重新定義電動機車，包括 (1)ISG 智慧整合啟動發電系統、(2) 軟碳鋰三元電池模組、(3) 多元充電模式無須換電，以及 (4) 側掛馬達高效率驅動。
三陽進一步指出，當電量降至 40% 時自動啟動發電，將以油充電模式，全程無痕切換，採用高能量密度電芯與穩定化管理策略，使電池壽命可達 10 年以上。
除了以油發電，快速儲能外，三陽 PE3 支援 110V / 220V 家用插電充電，不需月租、不受換電站限制，未來與中油合作導入充電槍方案，善用現有隨處可及的中油加油站服務網，達成便利補能模式。
而新式側掛馬達配置兼顧動力輸出與車身重心平衡，最高時速可達 75 km/h，在綠牌級距下展現白牌級性能。
同時，PE3 配備 1.5kWh 電池，根據實測試算，只以電池行駛下的純電模式可行駛約 58 公里，若以油發電模式，油箱容量為 3 公升，每公升燃油可再提供約 89 公里的續航。
綜合計算下，在單次加滿油 (3 公升) 且電池充滿電狀況，PE3 的總續航里程可達約 325 公里，其中第一公升油即可同時體驗 58 公里純電騎乘 + 89 公里油電續航，而透過油電混合運作，PE3 與傳統燃油機車相比，整體油耗可減少超過一半，並降低碳排放約 50%。
