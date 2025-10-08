鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-08 09:30

全球車市格局持續演變，主流品牌在不同區域呈現差異化競爭力，中汽數研近日發布今年 8 月全球汽車品牌銷售數據，揭示各大品牌在全球的表現。數據顯示，日系車仍佔據主導地位，中國新能源車廠比亞迪成為唯一躋身前十名的電動車品牌，傳統燃油車巨頭仍主導榜單。

中國車首次單月衝進全球前三！全球車市8月格局 豐田年增3.8%碾壓福斯 福特輸比亞迪居第四（圖：Shutterstock）

日本豐田汽車 8 月以 68.18 萬輛的銷量位居全球第一，年增 3.8%，銷量幾乎是第二名福斯的兩倍。作為全球最大車廠，豐田憑單一品牌策略 (除豪華品牌 Lexus 外) 鞏固了市場地位，旗下車型在全球範圍內的廣泛認可度為其銷量提供了穩定支撐。

德國福斯以 35.04 萬輛銷量位居第二，但年減 6.8%。值得關注的是，福斯旗下豪華品牌奧迪以 10.44 萬輛的銷量排名第 15 位，展現出福斯多品牌策略的成效。

比亞迪則以 31.63 萬輛躋身全球第三，成為榜單中唯一以新能源汽車為主力銷售的品牌。比亞迪延續「類豐田」單一品牌集中策略，核心王朝、海洋系列貢獻主要銷量，而方程式豹、騰勢等子品牌規模尚小。這也是中國品牌首次在單月全球銷售中進入前三名。

美國福特汽車以 30.5 萬輛排名第四，年增 3.2%，南韓現代汽車以 27.74 萬輛位居第五，年增 7.2%，展現韓系品牌的復甦動能。

日本本田汽車以 27 萬輛銷量排第六，年減 5.8%，其在中國的合資企業東風本田、廣汽本田的本地化生產支撐了部分銷量。

鈴木汽車雖已退出中國市場，但憑藉在印度等市場的深耕，以 21.83 萬輛的銷量位居全球第八，日產則以 21.51 萬輛排名第九，年增 4.7%，在中國的合資公司東風日產、鄭州日產貢獻顯著。

現代集團旗下起亞汽車以 21.08 萬輛的銷量位列第十，在中國的合資企業悅達起亞生產的車型主要面向出口市場。

在 11-15 名中，美國特斯拉以 14.68 萬輛的成績領先，德國 BMW、賓士分別以 14.1 萬輛、13.95 萬輛緊隨其後，奧迪以 10.44 萬輛排名第 15。中國吉利銀河品牌以 10.68 萬輛的銷售量排名第 14，成為傳統車廠新能源轉型的代表。

整體來看，今年 8 月全球銷售前十大車廠中，日系佔 4 席，韓系佔 2 席，美系與中德各佔 1 席。值得注意的是，僅比亞迪一家新能源品牌入圍前十，其餘 9 家均以燃油車為主要銷售來源，特斯拉則未能進入前十名。