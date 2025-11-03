「減塑」總動員！彰銀攜手荒野和野鳥學會 用「公民科學」與「棲地守護」守護海洋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-03 17:59

彰化銀行11月1日在新北市八里挖子尾自然生態保留區舉辦淨灘活動，在董事長胡光華與總經理簡志光的帶領下，吸引超過百位志工熱情參與，以實際行動守護海洋生態，為地球永續貢獻心力。（圖：彰銀提供）

彰化銀行 (2801-TW) 長期以來秉持永續核心理念，善盡企業社會責任，於 11 月份陸續在全台北中南各地接力舉辦淨溪及淨灘活動，地點分別於新北市八里挖仔尾自然生態保留區、北海岸石門沙灘、基隆外木山汫水澳、桃園竹圍漁港沙灘、臺中筏子溪、臺南觀夕平台沙灘，活動預計將有超過 300 位企業志工熱情參與，以實際行動守護海洋生態，為地球永續貢獻心力，展現企業對環境永續的堅定承諾。

北部 4 場次率先於 11 月 1 日展開，其中總行場於新北市八里挖子尾自然生態保留區舉辦，參與員工超過百人，也是報名人數最多的場次，在董事長胡光華與總經理簡志光的帶領下，志工們沿著海岸線仔細撿拾各種海洋廢棄物，包含寶特瓶、塑膠製品、保麗龍、玻璃罐等，儘管過程揮汗如雨，但看見海灘逐漸恢復潔淨面貌，每位志工皆深感成就與欣慰。

彰銀董事長胡光華表示，每年有數百萬噸塑料垃圾進入海洋，對海洋生態系統造成嚴重影響，淨灘不僅是單次清理行動，更是喚起社會大眾對海洋污染問題的關注，同時也是持續性的環境教育實踐。他強調，海洋塑膠垃圾已是全球性的環境危機，除了實際清理之外，更重要的是從「源頭」減量，減少使用一次性塑膠製品，當每個人都身體力行，從源頭落實減塑、減量及資源回收等具體行動，就能減少垃圾進入海洋，讓海洋生態與資源得以永續發展。

除了定期舉辦淨灘活動外，彰銀與中華民國荒野保護協會合作「愛自然調查行動」，透過培養公民科學家，針對各物種進行調查、監測與環境教育工作，所累積的數據資料可提供政府單位制定環境政策的參考依據。此外，彰銀也持續與高雄市野鳥學會合作，推動「布袋鹽田濕地守護者 ESG 企業夥伴合作計畫」，彰銀志工在候鳥遷徙的重要中繼站－布袋鹽田濕地，參與棲地營造、移除外來種等保育工作，共同推動守護生物多樣性的永續環境。