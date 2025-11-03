search icon



無薪假人數翻轉 較上次減212人 勞部：與3家中大型機械廠訂單回穩有關

鉅亨網記者張韶雯 台北


勞動部於今（3）日公布最新一期因應景氣影響實施「減班休息」（俗稱無薪假）的統計數據。本次統計至 11 月 3 日止，實施企業共 455 家，實施人數為 8,331 人。相較於上一期（10 月 16 日公布）的 432 家、8,543 人，家數雖增加 23 家、但總實施人數微幅下降 212 人，這是下半年以來首次出現人數顯著減少的情況，勞動部強調，本次有三家中大型機械設備製造業，共 563 人因訂單回穩而提前恢復上班有關。

cover image of news article
訂單回溫！無薪假人數自7月以來首度「翻轉」較上次減212人 18家企業提前終止。（圖：勞動部提供）

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，本次人數下降的主要驅動力來自於 18 家企業提前終止減班休息，使 926 名員工恢復正常工時。經了解，這些提前終止的企業反映是訂單開始回穩。


黃琦雅強調，這是下半年以來第一次通報減班休息人數有較大的減少。減少的主要原因是有 18 家企業提前終止，其中規模較大的三家中大型機械設備製造業，合計 563 名員工，訂單回穩，因此提前恢復工作。

儘管總人數略有下降，但減班休息情況仍高度集中在製造業，共 372 家、7,849 人，佔總數近 95%。其中，金屬機電工業仍是最大宗，通報 293 家、6,319 人，尤其機械設備製造業佔比最高。

此外，根據企業回報，仍有 370 家企業、共 7,575 名員工認為其營運受到美國關稅的持續影響，顯示外部貿易環境的挑戰依然存在。

勞動部強調，針對受影響的企業與員工，政府持續提供 「僱用安定加強版」 措施，適用人數約佔總數的八成以上，新薪資差額補貼最高可達七成。同時，針對受美國關稅影響的企業，也推動 「充電訓練計畫」，提供每小時 190 元的訓練津貼，每月最高可領 17,210 元，且兩項措施可合併申請。

黃琦雅最後提醒雇主，在實施減班休息時，務必遵守法規三大要求，一、與員訂定書面協議，二、減班休息期間的工資給付不得低於最低工資標準。三、權益提撥： 確實提撥勞健保與勞退等法定費用。

勞動部將持續密切觀測、滾動式調整政策，並會針對企業與勞工進行訪談，以掌握真實情況。

勞動部減班休息無薪假機械業關稅海嘯

