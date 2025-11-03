無薪假人數翻轉 較上次減212人 勞部：與3家中大型機械廠訂單回穩有關

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-03 12:08

勞動部於今（3）日公布最新一期因應景氣影響實施「減班休息」（俗稱無薪假）的統計數據。本次統計至 11 月 3 日止，實施企業共 455 家，實施人數為 8,331 人。相較於上一期（10 月 16 日公布）的 432 家、8,543 人，家數雖增加 23 家、但總實施人數微幅下降 212 人，這是下半年以來首次出現人數顯著減少的情況，勞動部強調，本次有三家中大型機械設備製造業，共 563 人因訂單回穩而提前恢復上班有關。

訂單回溫！無薪假人數自7月以來首度「翻轉」較上次減212人 18家企業提前終止。（圖：勞動部提供）

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，本次人數下降的主要驅動力來自於 18 家企業提前終止減班休息，使 926 名員工恢復正常工時。經了解，這些提前終止的企業反映是訂單開始回穩。

黃琦雅強調，這是下半年以來第一次通報減班休息人數有較大的減少。減少的主要原因是有 18 家企業提前終止，其中規模較大的三家中大型機械設備製造業，合計 563 名員工，訂單回穩，因此提前恢復工作。

儘管總人數略有下降，但減班休息情況仍高度集中在製造業，共 372 家、7,849 人，佔總數近 95%。其中，金屬機電工業仍是最大宗，通報 293 家、6,319 人，尤其機械設備製造業佔比最高。

此外，根據企業回報，仍有 370 家企業、共 7,575 名員工認為其營運受到美國關稅的持續影響，顯示外部貿易環境的挑戰依然存在。

勞動部強調，針對受影響的企業與員工，政府持續提供 「僱用安定加強版」 措施，適用人數約佔總數的八成以上，新薪資差額補貼最高可達七成。同時，針對受美國關稅影響的企業，也推動 「充電訓練計畫」，提供每小時 190 元的訓練津貼，每月最高可領 17,210 元，且兩項措施可合併申請。

黃琦雅最後提醒雇主，在實施減班休息時，務必遵守法規三大要求，一、與員訂定書面協議，二、減班休息期間的工資給付不得低於最低工資標準。三、權益提撥： 確實提撥勞健保與勞退等法定費用。