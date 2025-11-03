哈韓族注意！​​​​​​​逛韓國樂天百貨可用LINE Pay支付 最高40%獨家回饋

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-03 14:59

行動支付龍頭 LINE Pay 攜手韓國最大零售通路樂天百貨，即日起韓國境內樂天百貨分店、樂天折扣購物中心 (LOTTE OUTLETS) 和樂天購物中心 (LOTTE Mall) 等 56 個據點將陸續啟用 LINE Pay 支付，據點遍及台灣旅客必訪韓國的各大城市和主要景點。用戶不僅可享有最高 LINE POINTS 30% 的跨境支付優惠，消費滿額還可再獲得樂天百貨獨家提供 LINE Pay 用戶的樂天禮券，優惠合計最高 40% 回饋。

LINE Pay台灣全球業務發展處負責人兼LINE Pay Plus產品長吳東彬(右)與樂天百貨銷售策略總監朴尙佑(左)共同宣布啟用LINE Pay服務。(圖/LINE Pay)

國人赴韓旅遊人次持續成長，迎接即將到來的韓國賞楓、滑雪旅遊旺季，LINE Pay 持續推動更便捷的跨境支付服務，打造更全面的海外支付場景，再度攜手韓國樂天集團合作，於 10/31 與樂天百貨舉行服務啟用儀式，共同宣布樂天集團旗下 31 家樂天百貨分店、17 個樂天折扣購物中心以及 8 座樂天購物中心 (含樂天世界購物中心)，自 11/1 起陸續支援 LINE Pay 支付，成為國內首家進駐韓國最大百貨體系的行動支付品牌。

LINE Pay 台灣全球業務發展處負責人兼 LINE Pay Plus 產品長吳東彬表示，「LINE Pay 與樂天百貨的合作，不僅是提供台灣用戶支付服務，更是為台灣旅客在韓國樂天百貨各個購物場域中，透過輕鬆便利的跨境支付，擁有美好的體驗與回憶。」

樂天百貨為韓國零售通路領導品牌，旗下購物商場及百貨門市，提供國際精品、韓國流行服飾及廣受海外遊客喜愛的日用品及伴手禮，分店遍佈首爾、釜山、大邱、仁川等一二線城市，是台灣旅客前往韓國時必訪的購物站點。結合 LINE Pay 在台灣廣大的用戶基礎與樂天百貨的通路優勢，雙方合作除了擴展 LINE Pay 海外支付據點，提供用戶便利的跨境消費體驗，更透過廣泛的通路優惠，讓遊韓旅客出國採購之餘，也能輕鬆享有回饋。