哈韓族注意！逛韓國樂天百貨可用LINE Pay支付 最高40%獨家回饋
鉅亨網記者陳于晴 台北
行動支付龍頭 LINE Pay 攜手韓國最大零售通路樂天百貨，即日起韓國境內樂天百貨分店、樂天折扣購物中心 (LOTTE OUTLETS) 和樂天購物中心 (LOTTE Mall) 等 56 個據點將陸續啟用 LINE Pay 支付，據點遍及台灣旅客必訪韓國的各大城市和主要景點。用戶不僅可享有最高 LINE POINTS 30% 的跨境支付優惠，消費滿額還可再獲得樂天百貨獨家提供 LINE Pay 用戶的樂天禮券，優惠合計最高 40% 回饋。
國人赴韓旅遊人次持續成長，迎接即將到來的韓國賞楓、滑雪旅遊旺季，LINE Pay 持續推動更便捷的跨境支付服務，打造更全面的海外支付場景，再度攜手韓國樂天集團合作，於 10/31 與樂天百貨舉行服務啟用儀式，共同宣布樂天集團旗下 31 家樂天百貨分店、17 個樂天折扣購物中心以及 8 座樂天購物中心 (含樂天世界購物中心)，自 11/1 起陸續支援 LINE Pay 支付，成為國內首家進駐韓國最大百貨體系的行動支付品牌。
LINE Pay 台灣全球業務發展處負責人兼 LINE Pay Plus 產品長吳東彬表示，「LINE Pay 與樂天百貨的合作，不僅是提供台灣用戶支付服務，更是為台灣旅客在韓國樂天百貨各個購物場域中，透過輕鬆便利的跨境支付，擁有美好的體驗與回憶。」
樂天百貨為韓國零售通路領導品牌，旗下購物商場及百貨門市，提供國際精品、韓國流行服飾及廣受海外遊客喜愛的日用品及伴手禮，分店遍佈首爾、釜山、大邱、仁川等一二線城市，是台灣旅客前往韓國時必訪的購物站點。結合 LINE Pay 在台灣廣大的用戶基礎與樂天百貨的通路優勢，雙方合作除了擴展 LINE Pay 海外支付據點，提供用戶便利的跨境消費體驗，更透過廣泛的通路優惠，讓遊韓旅客出國採購之餘，也能輕鬆享有回饋。
為慶祝 LINE Pay 服務啟用，即日起至 2026 年 1 月底前，用戶於樂天百貨各分店、樂天折扣購物中心及樂天購物中心各據點使用 LINE Pay 消費支付，就可享有 LINE POINTS 10% 基礎回饋，若綁定指定信用卡還可再享額外 20% 回饋，單筆消費滿韓幣 20 萬元 (約台幣 4300 元) 或 40 萬元 (約台幣 8600 元)，樂天百貨將分別再加碼贈送 LINE Pay 用戶等值韓幣 2 萬元或 4 萬元的商品禮券，等同點數及商品禮券合計最高可享回饋 40%。用戶可持樂天商品禮券於韓國境內的樂天百貨、樂天折扣購物中心、樂天量販店或樂天超市等超過 2000 個據點跨通路消費折抵，在韓國旅遊消費也能享有雙重優惠的好康。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇