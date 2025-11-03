晶技出貨高峰期已過預計10月營收下滑 估Q4營收季減8-10%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-03 09:39

晶技 (3042-TW)2025 年 9 月營收突破 12 億元，以 12.35 億元創今年來新高，在產品出貨高峰期已迦之下，初估 2025 年 10 月營收將不及 9 月的 12.35 億元；同時，法人估計，晶技第四季營收將較第三季的 34.92 億元下滑 8-10%。

晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

晶技 2025 年 9 月營收 12.35 億元月增 7.79%，年減 4.99%，單月毛利率 30.85%，月減 0.16 個百分點，年減 3.36 個百分點，單月稅前盈餘 2.32 億元，月增 15.66%，年增 15.1%，每股稅前盈餘 0.67 元。

晶技自結 2025 年 1-9 月營收達 100.25 億元，年增 7.28%，毛利率 33.27%，年減 1.68 個百分點，1-9 月稅前盈餘爲 16.13 億元，年減 14.6%，每股稅前盈餘 4.7 元。

晶技 2025 年以來營收逐季攀升，第三季營收爲 34.92 億元，季增 3.72%，年減 4.82%。晶技在進入第三季消費性電子及包括蘋果手機新機的需求旺季，法人估晶技第四季營收仍維持於高檔，全年營收勝過去年全年。

晶技 2025 年 8 月營收 11.46 億元，毛利 3.55 億元，毛利率 31.01%，累計 2025 年 1-8 月營收 87.9 億元，毛利 29.54 億元，毛利率 33.6%，稅前盈餘爲 13.81 億元，年減 18.2%，每股稅前盈餘爲 4.03 元。晶技在進入第三季消費性電子及包括蘋果手機新機的需求旺季，法人預估 10 月營收也將維持 9 月的水準。

晶技 2025 上半年財報營收 65.32 億元、年增 15%；營業毛利 22.51 億元，營業利益 10.65 億元，歸屬於母公司業主淨利 8.42 億元、年減 20.1%，每股純益為 2.46 元，主要受新台幣匯率強升，以及消費性電子需求疲軟影響。

晶技執行長林萬興先前在法說會指出，目前晶技在海外的新增生產基地已於 2024 年第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼洒水的新設置生產基地，並已經投產，產能在積極求拉升，以先達到每月 2000 萬顆石英元件後再行擴張，泗水廠在 7 月己達成損益兩平。