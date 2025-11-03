鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-03 11:21

玉山金 (2884-TW) 近期因搶標三商壽 (2867-TW) 導致股價劇烈波動，罕見跌破 30 元大關，儘管外資大舉拋售，散戶投資人卻積極進場搶便宜，根據集保結算所 10/31 最新統計，玉山金總股東人數衝上 65 萬人，單周激增近 5.5 萬人，當中以持有 1 至 5 張的散戶股東最為熱情，湧進近 4 萬人，仍對玉山金股價有信心。

〈焦點股〉散戶彎腰撿鑽石！玉山金股東數衝上65萬人 單周狂吸近5.5萬人。(圖/玉山金)

玉山金與中信金上演雙龍搶珠，雙雙參與三商美邦人壽案出價，市場傳聞玉山以每股 8.2 元溢價、總聘金 467 億元收購，不過，外界質疑玉山是否經過董事會授權及重訊澄清時機慢半拍等問題，導致玉山上周股價重挫近 1 成，失守 30 元，最低點來到 29.75 元，創 5 個月新低，外資上周拋售玉山金 22.8 萬張，居金融股之首。

根據集保結算所最新統計顯示，玉山金股東人數不減反增，截至 10/31，股東人數 65 萬 453 人，超越 2023 年 5 月初近 64 萬人，改寫新高，並較前一周激增 54591 人。

進一步觀察股東結構，其中以持有 1-5 張的散戶投資人最踴躍進場，單周增加 39259 人最多，持有 5-10 張股東新增 7210 人次之，持有 10-15 張新增 2037 人，顯見有不少逢低加碼的散戶新股東，仍看好玉山金未來股價表現。