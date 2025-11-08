鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-08 11:20

玉山金控周三 (5 日) 宣布，將以總聘金 483 億元收購三商美邦人壽；中工周一 (3 日) 指出，寶佳集團成員堡新投資取得中工超過 10% 股權；健保補充保費新制引起軒然大波，行政院於周四 (6 日) 指示暫緩此計劃，以下為本周大事回顧：

玉山金併三商壽、寶佳取得中工逾10%股權、健保補充保費新制喊卡，本周大事回顧。(鉅亨網資料照)

〈玉山金併三商壽〉聘金 483 億元！黃男州：喚醒「睡美人」共舞 集齊銀保證投拼圖

玉山金控 (2884-TW) 周三 (5 日) 宣布，以每 0.2486 股換發 1 股三商美邦人壽 (2867-TW) 新股方式完成全數換股合意併購案。此換股比例是以過去 60 個交易日玉山金平均股價 32.99 元為基準，換算後每股 8.2 元、總聘金 483 億元收購。

合併後，三商壽約 9 萬名股東將轉為玉山金股東，持股約 8.3%，三商投控則持股約 2%，躍居第三大股東。玉山金董事長黃男州形容三商壽就像一位睡美人，等待王子親吻，一旦注入資本，睡美人甦醒後就能與玉山共舞。

中工：寶佳集團成員堡新投資「禿鷹式」取得中工股權逾 10%

中工 (2515-TW) 周一 (3 日) 發表聲明指出，中工已收到堡新投資股份有限公司 (寶佳集團成員) 內部人申報作業，其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得本公司股權，持股已逾一成，此舉已引發市場與公司治理之疑慮，中工並保留相關法律權益。

補充保費新制「翻車」 石崇良：想法提早曝光 但健保改革不會停

被喻為「流刺網」的健保補充保費議題，引發社會軒然大波，止不住民怨載道，行政團隊迅速止血。行政院長卓榮泰考量社會意見，已於周四 (6 日) 晚間指示暫緩此項規劃，衛福部亦隨即發布新聞稿，一改昨日堅決「謝謝高股息族貢獻」的態度，衛福部長石崇良周五 (7 日) 親上火線回應，強調此一方案僅是一個「想法」和「內部討論」階段，尚未正式啟動任何法制程序或形成既定政策。面對引起諸多風波，他表示從未想過自己的部長位置，「去留從來不在我心中」。

〈MSCI 調整〉台股權重一升兩平 11/24 盤後生效

MSCI 周四 (6 日) 凌晨公布最新調整，台股本次調整方面，在「MSCI 全球市場指數」權重由 2.23% 上調至 2.25%，調升 0.02%；在「MSCI 全球新興市場指數」權重維持 20.46%；在「MSCI 亞洲除日本指數」權重維持 23.15%。

華邦電 Q3 記憶體毛利率高達 51% 估明年是健康的一年

記憶體業者華邦電 (2344-TW) 周三 (5 日) 舉行法說會，總經理陳沛銘表示，第三季 DRAM 事業營收創三年新高，毛利率突破達 51%，主要受惠存貨回沖利益挹注，以及平均售價 (ASP) 與出貨量雙增。展望後市，預期即使第四季僅剩些微回沖利益，但在產能利用率近乎滿載，以及位元出貨、價格與同步成長下，仍可維持不錯獲利表現，明年也將是健康成長的一年。

台灣 10 月 CPI 年增率 1.48% 惟豬肉年漲 9% 且尚未反映非洲豬瘟