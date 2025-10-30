玉山金回應投標三商壽疑雲！併購作業嚴守公司治理 依主管機關規範保密
鉅亨網記者陳于晴 台北
擁有近 60 萬名股東、向來廣受存股族青睞的玉山金控 (2884-TW) 近期傳出求娶三商美邦人壽，但董事會是否授權出價及重訊公告慢半拍，讓外界霧裡看花，多位立委也於今 (30) 日立法院財委會上質詢金管會，玉山金今晚第二度發布重訊，強調併購評估與執行 (包含投標) 均嚴守公司治理原則及董事會內規，並依循主管機關規範，嚴守保密原則，針對媒體傳聞均不予評論，待董事會決議後對外公告。
金管會主委彭金隆今天前往立法院財委會備質詢，多位立委關切玉山金出價併購三商壽議題，彭金隆回應，主管機關對整起併購全程掌握，但不便透露個案細節，並強調「不會介入談判」，須以公司最終送審文件為準，若程序不完備會提出質疑，關於上市公司重大資訊揭露疑慮，他相信上市櫃公司都非常清楚公司治理規範，已責成證交所調查，預計 1 周內公布結果，「該怎麼處理就怎麼處理」。
針對媒體報導「立委籲金管會善盡監理責任 避免摸黑交易」，玉山金今晚發布重訊澄清，第一，進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。
第二，依據併購資訊揭露自律規範第 6 條，所有參與公司併購計畫的機構及人員，對於併購案或可能的併購案應審慎行事，除法令或規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購的相關訊息。依據此規範，玉山金於董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。
第三，針對併購案媒體傳聞的處理及重大訊息發布時機，除了依據公開發行公司取得或處分資產處理準則、併購資訊揭露自律規範外，也會同時參酌金融同業併購交易的揭露前例辦理。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 「玉山金傳吃三商壽」重訊慢半拍？金管會：證交所有督導 應回歸公司治理
- 「玉山金傳吃三商壽」重訊慢半拍？金管會：證交所有督導 應回歸公司治理
- 招親傳聞滿天飛！三商壽、玉山金公告不證實 中信金宣告：投標已結束
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇