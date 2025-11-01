〈熱門股〉玉山金周跌近9%單周市值蒸發469億元 一度摔出台股前20大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-01 10:40

‌



玉山金 (2884-TW) 近一周因搶標三商美邦人壽掀起風波，2 家公司股價各自表現，玉山金擁有近 60 萬名股東，原是存股族偏愛的標的之一，市場擔憂吃下三商壽後將面臨龐大的增資壓力，進而稀釋影響股東權益及股息配發能力，玉山金 10/27 湧現龐大賣壓，後續跌勢雖未進一步擴大，但仍失守 30 元關卡，本周股價累計下跌 8.88%，市值單周蒸發 469 億元，降至 4811.8 億元，周五一度摔出台股前 20 大排行榜，但緯創尾盤跌幅擴大，玉山金驚險返回第 20 名。

〈熱門股〉玉山金周跌近9%單周市值蒸發469億元 一度摔出台股前20大榜單。(鉅亨網資料照)

玉山金 10/23 股價為 32.65 元，當時市值約 5280.8 億元，上周末適逢光復節連假，市場傳聞，玉山金出高價搶下三商壽招標案，氣走中信金，雖未獲證實，但 10/27 開盤隨即湧現賣壓，單日重挫約 8%，在玉山金公告澄清媒體報導重訊後，股價逐漸止跌，但仍失守 30 元關卡，10/31 收在 29.75 元，市值掉到 4811.8 億元，市值單周蒸發 469 億元，相當於市場傳聞對三商壽開出的總聘金。

‌



玉山金上周末傳出求娶三商美邦人壽成功，但公司遲未公告相關訊息，適得股價波動加劇，儘管周一在證交所督導下發出澄清媒體報導公告，仍未打消外界疑慮，外界質疑玉山出價是否經董事會授權及重訊公告慢半拍等問題，多名立委也在立法院財委會向金管會主委彭金隆提出疑慮。彭金隆指出，相信上市櫃公司都非常清楚公司治理規範，不便透露個案細節，須以公司最終送審文件為準，若程序不完備會提出質疑。

玉山金 10/30 晚間第二度發重訊，澄清「摸黑交易」相關報導，強調公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。玉山金於董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞均不予評論，須待董事會決議後對外公告。

針對併購案媒體傳聞的處理及重大訊息發布時機，玉山金表示，除了依據公開發行公司取得或處分資產處理準則、併購資訊揭露自律規範外，也會同時參酌金融同業併購交易的揭露前例辦理。