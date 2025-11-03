鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-03 11:00

‌



美元周一 (3 日) 走強至近三個月高位，美元指數(DXY) 朝連續第 4 個交易日漲勢邁進，而市場正等待本周公布的經濟數據，以評估美國經濟的健康狀況，並判斷這些數據是否會影響聯準會 (Fed) 的鷹派立場，但美國財長貝森特最新表示，Fed 應加快降息步伐，因美國部分經濟領域，尤其是房市，可能已經因為高利率而陷入衰退。

連4漲！美元指數攀抵三個月高點 但在Fed持續面臨降息壓力下 還能漲多久？（圖：Shutterstock）

Fed 主席鮑爾上周稱可能在 12 月的會議上不再進一步降息，這引發了貝森特等川普政府官員的強烈批評。貝森特周日 (2 日) 告訴《CNN》：「我認為我們整體形勢良好，但經濟中的某些領域已陷入衰退。聯準會政策已在平行宇宙中引發諸多分配性問題。」

‌



貝森特還說，儘管美國整體經濟依然穩健，但高房貸利率仍對房市形成制約。房市實際上正處於衰退之中，而由於低端消費者只有債務沒有資產，因此他們受到的衝擊最大。他並將整體經濟環境描述為處於轉型期。

強勁的整體經濟數據與房地產等特定領域的衰退風險並存，而川普政府高官與 Fed 內部對於利率政策存在顯著分歧。

對經濟衰退的擔憂，即使是局部衰退也會削弱投資者對美國資產的信心，可能導致資本外流，從而利空美元。

Fed 獨立性是其信譽的基石。若市場認為 Fed 頂住政治壓力，堅持其基於數據的決策，尤其是後續經濟數據若是依然強勁，降息預期會被削弱，從而為美元提供支撐。

目前來看，Fed 的謹慎態度是阻止美元大幅下跌的關鍵力量。