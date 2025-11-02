〈熱門股〉CSP大廠擴大資本支出 環宇-KY獲外資買盤加持周漲28%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-02 08:50

‌



三五族群通訊廠環宇 - KY(4991-TW) 本周受惠於美國三大 CSP(雲端服務供應商)Google、微軟、Meta 上季 (7 至 9 月) 雲端事業營收優於預期，三大業者調高資本支出，AI 伺服器建置將延續到明 (2026) 年，加上外資連 6 買加持下，激勵環宇 - KY 周漲 28.07%，股價衝破 180 元大關，周成交量更暴增至近 10 萬張。

CSP大廠擴大資本支出、外資連6點讚，環宇-KY周漲28.07%站上所有均線。(圖：shutterstock)

環宇 - KY 主要產品為化合物半導體晶圓代工，產品涵蓋砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、氮化鎵等高階射頻及光電元件，因矽光 (CPO) 產品需求強勁，公司產品線中的連續光波雷射 (CW Laser)，主要就是用在矽光產品上，隨著第 4 季全力量產出貨下，法人預估有望讓挹注營收的效應自明 (2026) 年起開始發酵。

‌



觀察環宇 - KY 在營收方面表現，據法人表示，隨著 AOC(光纜自有產品) 出貨部分，下半年出貨放量，在 800G PD(光電感測器) 業績持續增長。截至今年 1-9 月合併營收約 15.07 億元，年增 18.29%，8、9 月營收也繳出年月雙增佳績。

從技術、籌碼面觀察，環宇 - KY 本周股價帶量上揚，股價收 182.5 元創收盤新高價，隨 CSP 大廠擴大資本支出、輝達 (NVDA-US) 在 GTC 大會上點火矽光產業下，在雙題材挹注下，資金持續簇擁，外資也連 6 買 5,844 張點讚。

法人表示，環宇 - KY 基本面穩健，也吸引短線買盤積極卡位，在長期產業趨勢不變，投資人可待股價拉回後，持續進場布局。