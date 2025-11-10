〈玉山金法說〉併三商壽 黃男州：目標RBC 250%以上 保證未來3年不辦現增

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-10 17:35

‌



玉山金 (2884-TW) 今 (10) 日舉行 2025 年第三季法說會，法人關切併購三商美邦人壽資本問題，玉山金董事長黃男州強調，三商壽目前資本補強進展順利，距離 RBC 200% 的缺口只差約 15 億元，待股臨會通過、主管機關核准後，會以提升到 RBC 250% 以上為目標，並掛保證「未來三年不會進行普通股現金增資」，以維護股東權益。

玉山金舉行 2025 年第三季法說會，董事長黃男州親自主持。(鉅亨網資料照)

針對法人關注的三商美邦人壽資本不足問題，黃男州說明，三商壽今年 6 月底 RBC(資本適足率) 為 154%，距主管機關要求的 200% 尚有約 46% 缺口，根據估算，每 1% 大約需要增資或發債 4.2 億元，因此，預估缺口為 193 億元才能回到 200% 以上，不過，數據隨時在變化，若是範圍抓寬一點大約為 200 億元。

‌



他指出，三商壽目前仍是一家獨立的保險公司，他們自 7 月起迄今已發行 82.8 億元次順位債，並取得銀行保證額度 67.5 億元 (尚待發行)，合計為 150.3 億元，距離先前向主管機關承諾的年底前 175 億元發債計畫，只剩下約 25 億元缺口，三商壽可以再找銀行幫它來保證，或由玉山銀行來保證也行；此外，三商壽日前完成 10.5 億元小規模現金增資，合計籌資達 185.5 億元，預期年底的 RBC 可望接近 200% 水準。

黃男州表示，若明年 1 月 23 日股東臨時會順利通過合併案，主管機關審核時間約 6-8 個月，取得核准後，預估最快在明年第三季底或第四季初就能訂定併購基準日，屆時三商人壽將正式成為玉山金控子公司，並更名為「玉山人壽」。

正式合併以後，玉山金控才可以對壽險子公司真正進行現金增資，此外，基於玉山金控的信用評等，未來玉山人壽也能自行赴香港、新加坡發行美元次順位債券，不需要銀行來保證，未來新玉山人壽可以自已發債，共有兩大補強資本的管道。

黃男州表示，「我們的目標不只是讓三商壽達到 200%，而是要讓 RBC 提升到 250% 以上。」事實上，玉山金每年獲利超過 300 億元，扣除股利後仍有約百億資金，可支應人壽增資需求。

黃男州明確表態，「未來三年，玉山金控沒有計劃要辦理任何普通股現金增資」，三商壽所需資金都可由獲利支應，不會影響股東權益。他補充，玉山金控還有 100 億元的保留盈餘在帳上未使用。

法人關注綜效議題，黃男州分析，目前三商壽保單約 85% 為投資型，主要受限於資本欠缺，賣投資型保單的耗損較小，未來納入玉山體系後，銀行通路將補強傳統型保單銷售，增加銷售高 CSM 的產品，以改善整體產品結構，玉山銀行約有 650 位理財專員，一季可銷售約初年度保費約 40 億元的保單。

黃男州說，玉山與三商壽已成立合作小組，待明年臨時股東會通過後，即可合作銷售三商壽保單，與此同時，玉山銀行仍會保持開放平台，目前有銷售 6 家保險公司的保單，其中南山人壽就是產品線非常齊全的重要夥伴。此外，玉山科技聯隊擁有超過 1300 位同仁，也可加速三商壽數位轉型，對方也有約 150 位資訊人員，系統維護都相當好。