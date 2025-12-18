鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-18 20:53

綜合外媒周四 (18 日) 報導，川普媒體科技集團 (DJT-US) 宣布與核融合公司 TAE Technologies 合併，全股票交易總額超過 60 億美元。交易預計 2026 年年中完成，兩家公司股東各持有合併後公司約一半股權。消息公布後，川普媒體盤前股價飆漲逾 24%。

聲明指出，這將創造「全球首批上市核融合公司之一」。合併後的公司計畫明年開始建造全球首座公用事業規模核融合發電廠，但仍需取得相關核准。

盤前股價飆漲 24%

消息公布後，川普媒體股價盤前飆漲超過 24%，截稿前暫報 13.03 美元。

目前全球尚無商業核融合發電廠投入營運。核融合是一項前瞻技術，有潛力產生豐富能源，且不具核電相關風險。

業務版圖持續擴張

這項宣布顯示，營運美國總統川普旗下 Truth Social 平台的川普媒體，繼今年初跨足金融服務後，業務版圖進一步擴張。

兩家公司表示：「交易完成後，川普媒體科技集團將成為 Truth Social、Truth+、Truth.Fi、TAE、TAE Power Solutions 和 TAE Life Sciences 等公司的控股母公司。」

川普間接持有川普媒體逾 1.14 億股。今年 1 月就職前，他將這筆多數股權轉入可撤銷信託，唯一受託人是他的長子 Donald Trump Jr.。