〈房產〉國泰房地產指數：Q3房市成交量續創9年新低 高雄、新竹漲跌價明顯

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-30 20:22

國泰房地產指數今 (30) 日發布最新的 2025 年第三季指數報告，相較上一季與去年同期皆為價穩量縮。相較上季開價、議價率及成交價均維持穩定；推案金額及銷售率小幅減少，成交量大幅減少。

國泰房地產指數：第三季全台房市表現偏弱勢成交量續創9年新低。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，在在房市交易持續降溫之下，全台第三季成交量也續創 9 年新低。

國泰房地產指數指出，2025 年第三季全台新推個案數共 176 件，推案戶數計有 1 萬 3871 戶，較上季及去年同季均下降。總推案金額為 2920 億元，較上季及去年同季均下降；主力總價為 2115 萬元，較上季上升、較去年同季下降；其中大廈類型推案者占 86%。

國泰房地產指數指出，今年以來續受惠 AI 等新興科技應用需求支撐台灣出口動能，使總體經濟獲得一定支撐；但針對房市，央行繼續維持第七波信用管制措施不變，即便 9 月初行政院將新青安排除於銀行法 72-2 條不動產放款比率限制、換屋族群售屋期限延長至 18 個月，但短期內房市交易仍持續呈現量縮局面。

進一步觀察各地區表現，相較上一季，各地區成交價漲跌互見，高雄有較明顯漲幅，而新竹則有較明顯跌幅；成交量新竹、台南有明顯增加，其餘地區都減少。相較去年同季，成交價維持穩定或上漲，成交量全面大幅減少。從四季移動趨勢觀察，各地區成交價均突破 2013 年到 2015 年波段高點後、近期漲勢趨緩，成交量普遍呈現下滑趨勢。

國泰房地產指數指出，台灣央行第三季繼續維持第七波信用管制措施不變，不動產集中度管制規定依舊未放寬，銀行端對房貸業務仍顯謹慎，導致市場觀望氣氛濃厚，房市交易持續降溫，成交量續創 9 年新低。 第三季房市，相較上一季及去年同季皆為價穩量縮，房市表現偏弱。2024 年第四季到 2025 第三連續一年房市呈現價穩量縮格局，成交量持續走低，市場呈現個案表現，後續市場變化宜審慎觀察。