〈聯發科法說〉Q4營收季增6%內 全年美元營收估達190億美元創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-31 15:51

‌



聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，副董事長暨執行長蔡力行表示，第四季受惠旗艦型智慧型手機、GB10 專案以及車用晶片營收強勁成長，有助抵銷消費性電子產品季節性下滑的影響，預期第四季營收約 1421-1501 億元，季增 0-6%，全年美元營收則將創新高，達 190 億美元。

聯發科資料照。(圖：業者提供)

聯發科預期，以美元對新台幣匯率 1 比 30.6 計算，第四季營收 1,421-1,501 億元，較上季持平至成長 6%，較去年同期下降 3% 到成長 9%，毛利率 44.5-47.5%，費用率預估為 29-33%。

‌



以第四季營收財測中位數計算，聯發科 2025 年全年營收可望創新高，將超過 190 億美元。

細分三大產品線，蔡力行說，聯發科的手機晶片天璣 9500 需求比原預期更為強勁，首批客戶已在中國推出 vivo X300 和 OPPO X9 系列等旗艦型智慧型手機，並計劃在今年底前，陸續於印度、東南亞和歐洲等地上市。

聯發科受惠天璣 9500 強勁需求，第四季手機業務營收將較第三季強勁成長。全年的旗艦智慧型手機晶片營收可望突破 30 億美元，表現優於預期，年增率超過 40%；電源管理 IC 第四季則因季節性因素，業績較上季下降。