〈聯發科法說〉Q4營收季增6%內 全年美元營收估達190億美元創高
鉅亨網記者魏志豪 台北
聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，副董事長暨執行長蔡力行表示，第四季受惠旗艦型智慧型手機、GB10 專案以及車用晶片營收強勁成長，有助抵銷消費性電子產品季節性下滑的影響，預期第四季營收約 1421-1501 億元，季增 0-6%，全年美元營收則將創新高，達 190 億美元。
聯發科預期，以美元對新台幣匯率 1 比 30.6 計算，第四季營收 1,421-1,501 億元，較上季持平至成長 6%，較去年同期下降 3% 到成長 9%，毛利率 44.5-47.5%，費用率預估為 29-33%。
以第四季營收財測中位數計算，聯發科 2025 年全年營收可望創新高，將超過 190 億美元。
細分三大產品線，蔡力行說，聯發科的手機晶片天璣 9500 需求比原預期更為強勁，首批客戶已在中國推出 vivo X300 和 OPPO X9 系列等旗艦型智慧型手機，並計劃在今年底前，陸續於印度、東南亞和歐洲等地上市。
聯發科受惠天璣 9500 強勁需求，第四季手機業務營收將較第三季強勁成長。全年的旗艦智慧型手機晶片營收可望突破 30 億美元，表現優於預期，年增率超過 40%；電源管理 IC 第四季則因季節性因素，業績較上季下降。
智慧裝置平台方面，第四季相關營收因季節性因素呈現下滑，但車用業務將強勁成長。多家中國智慧座艙客戶陸續推出高階與中階車款，帶動第四季車用晶片營收相較去年同期有超過一倍的成長，預期此成長動能延續至 2026 年，並預估智慧座艙旗艦平台 C-X1 將在 2026 年底量產，為未來成長再添動能。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Q3毛利率探17季低點EPS 15.84元 前三季賺5個股本
- 〈日月光法說〉明年AI封測業績再增10億美元 並上調資本支出
- OPPO Find X9搭聯發科天璣9500及「增距鏡套裝」 10/30登台正面迎戰vivo
- 〈台積電法說〉AI需求比先預估更強勁 AI加速器CAGR估優於44-46%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇