〈聯發科法說〉Q3毛利率探17季低點EPS 15.84元 前三季賺5個股本

鉅亨網記者魏志豪 台北


聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開法說會，並公布第三季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至 46.5%，達財測下緣區間，為 17 季來低點，單季稅後純益 252.21 億元，季減 9.4%，年減 0.5%，每股稅後純益 15.84 元，不過累計前三季仍大賺超過 5 個股本，每股稅後純益達 51.76 元。

cover image of news article
聯發科天璣9500。(鉅亨網資料照)

聯發科第三季營收 1420.97 億元，季減 5.5%，年增 7.8%，毛利率 46.5%，季減 2.6 個百分點，營益率 15.6%，季減 3.9 個百分點，年減 2.5 個百分點，稅後純益 252.21 億元，季減 9.4%，年減 0.5%，每股稅後純益 15.84 元。


聯發科前三季營收 4457.78 億元，年增 13.6%，毛利率 48%，年減 2 個百分點，營益率 18.3%，年減 2.3 個百分點，稅後純益 823.94 億元，年減 0.3%，每股稅後純益 51.76 元。

聯發科第三季毛利率為 46.5%，創下 2021 年第二季來低點，公司指出，主要因前季毛利率包含因一次性項目帶來的 1.9 個百分點的正面影響以及反應部分產品的毛利率變動。

聯發科財報毛利率下滑

