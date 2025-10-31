〈聯發科法說〉Q3毛利率探17季低點EPS 15.84元 前三季賺5個股本

聯發科 ( 2454-TW ) 今 (31) 日召開法說會，並公布第三季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至 46.5%，達財測下緣區間，為 17 季來低點，單季稅後純益 252.21 億元，季減 9.4%，年減 0.5%，每股稅後純益 15.84 元，不過累計前三季仍大賺超過 5 個股本，每股稅後純益達 51.76 元。

聯發科第三季毛利率為 46.5%，創下 2021 年第二季來低點，公司指出，主要因前季毛利率包含因一次性項目帶來的 1.9 個百分點的正面影響以及反應部分產品的毛利率變動。