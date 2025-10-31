鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-31 18:01

今 (31) 日為 10 月最後一個交易日，台北股匯連袂走弱，大盤尾盤跳水收黑，新台幣兌美元繼昨日重貶後，今天收盤貶值 3.4 分，以 30.749 元作收，但整體市場偏向觀望，交投冷清，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 12.925 億美元。新台幣兌美元匯率本周小幅升值 6.6 分或 0.21，周線翻紅；10 月全月累計貶值 2.8 角或 0.92%，月線翻黑。

〈台幣〉股匯齊挫收30.749元 10月累計貶值2.8角。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 30.76 元，盤中最低下探 30.765 元，匯銀主管指出，外資上午呈現雙向進出，午盤過後匯出力道加重，但力道不如前兩日強勁，出口商則偏向惜售，老大哥央行並未多作干預，今天傾向放手由市場機制定價。

美國聯準會 29 日公布降息 1 碼，一如市場預期，但主席鮑爾轉趨保守，12 月降息行動仍有變數，委員會內部出現意見分歧，鮑爾坦言，「我們已經降息兩次，比去年此時更接近中性利率約 150 個基點，愈來愈多聲音傾向認為現在應該至少先觀望一個周期，或許是時候暫停降息。」

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計至下午 4 時，美元指數勁揚 0.48%，日元重挫 0.59%，歐元貶值 0.47%，新加坡幣貶值 0.15%，新台幣貶 0.11%，人民幣小貶 0.04%，韓元則續升 0.15%。