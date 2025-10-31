慧榮Q4營收季增5-10% 全年10億美元營收目標提前達陣

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-31 13:11

慧榮科技 (SIMO-US) 今 (31) 日公布第三季財報，營收達 2.42 億美元，季成長 22%，年成長 14%，毛利率 48.7%，稅後淨利 3,382 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 1 美元，約新台幣 31 元，並預期本季營收與獲利將持續成長，將超過先前公布於第四季底達到 10 億美元年度營收的目標。

慧榮總經理苟嘉章。

慧榮預估，2025 年第四季營收將介於 2 億 5,400 萬至 2 億 6,600 萬美元之間，較前一季成長 5-10%，較去年同期大幅成長 33-39%，毛利率介於 48.5% 至 49.5% 之間。

慧榮指出，第三季三大產品線表現皆亮眼，SSD 控制晶片較上一季成長 20-25%；eMMC/UFS 控制晶片同樣較上一季成長 20-25%，較去年同期更大幅成長 35-40%；SSD 解決方案則較上一季成長 15-20%。

總經理苟嘉章表示，第三季在各市場的表現皆比預期更強勁，營收成長優於先前財測。其中，eMMC 和 UFS 控制晶片第三季營收表現亮眼，成長動能來自智慧型手機市場的復甦與我們市佔率的提升。車用產品方面，在產品多樣化策略與新客戶增加的帶動下，在第三季也持續維持成長。

此外，慧榮消費級 PCIe Gen5 SSD 控制晶片營收較前一季大幅成長 45%，主要受惠於邊緣 AI PC 在市場上逐漸普及，以及白牌 AI 伺服器製造商持續導入主流硬體元件。過去幾年我們所投入的資源正逐漸開花結果，已開始受惠於多元化的產品組合與市場布局。

苟嘉章看好，憑藉日益擴展的產品組合，涵蓋消費性、企業級、車用與工控儲存解決方案，公司已奠定長期穩健成長的根基。

展望未來，苟嘉章表示，公司在產品與市場多元化方面的努力，已在營收與獲利上展現成果。2025 年公司推出多項新產品，涵蓋消費級 SSD、可攜式 SSD、eMMC/UFS、企業級 SSD、車用及記憶卡等領域，這些產品將於 2026 年進入量產並擴大出貨規模，為我們提升各市場的佔有率。