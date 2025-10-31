美中新一輪經貿磋商利多 中國航運公司：營運成本將降低

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-31 08:06

「中美新一輪經貿磋商成果帶來積極變化，這對班輪公司而言顯然是有利的，能夠降低營運成本。」中國一家有美線業務的航運公司相關人士透露。

（圖：Shutterstock）

據《財聯社》周四（30 日）報導，中國航運公司相關人士表示，美中新一輪磋商成果落地後，傳統貿易貨量預計將增多，反應速度則因不同客戶而異。

「中美新一輪經貿磋商成果帶來積極變化，詢盤預計會逐漸增加。」運去哪相關負責人說，此前受關稅加徵影響較大的客戶，預計恢復更快，部分國外發貨的訂單亦可能轉回中國。

聯宇集團共同創始人高光裕表示，新成果對電商的貨量影響不會太顯著，但對傳統貿易影響較大，傳統貿易貨量預計會增加，主要因為傳統貨大多為 FOB 條款，此前高關稅費用會抑制買家的購買需求。

中信期貨首席研究員武嘉璐表示，根據美中最新磋商成果，前述針對範圍內的船舶，後續在掛靠中國或美國港口時，預計將減少 260 美元 / TEU 左右的成本。

至於短期運價走向，高光裕說，預計後續航運公司會增加運力，市場最終價格將和運力匹配度掛鉤，目前尚難判斷。

前述航運公司進一步表示，將維持現有情況，短期內不調整美線運力。

武嘉璐說，近期 VIZION 數據顯示，中國運往美國商品訂艙量有所反彈，疊加航運公司運力調整及港口費用影響，SCFI 美西航線運價也已從低點反彈。關稅下調，將進一步提振中國企業向美國市場出口商品的動力，有利於航運市場運價上行。

值得關注的是，美中新一輪經貿磋商成果宣布前，美線已出現艙位緊張的情況。