美中新一輪經貿磋商利多 中國航運公司：營運成本將降低
鉅亨網編譯鍾詠翔
「中美新一輪經貿磋商成果帶來積極變化，這對班輪公司而言顯然是有利的，能夠降低營運成本。」中國一家有美線業務的航運公司相關人士透露。
據《財聯社》周四（30 日）報導，中國航運公司相關人士表示，美中新一輪磋商成果落地後，傳統貿易貨量預計將增多，反應速度則因不同客戶而異。
「中美新一輪經貿磋商成果帶來積極變化，詢盤預計會逐漸增加。」運去哪相關負責人說，此前受關稅加徵影響較大的客戶，預計恢復更快，部分國外發貨的訂單亦可能轉回中國。
聯宇集團共同創始人高光裕表示，新成果對電商的貨量影響不會太顯著，但對傳統貿易影響較大，傳統貿易貨量預計會增加，主要因為傳統貨大多為 FOB 條款，此前高關稅費用會抑制買家的購買需求。
此外，根據中遠海控 (601919-CN) 旗下中遠海運集運、美森 (MATX-US) 此前在徵收港口費實施前發布的告客戶書，這兩家上市航運公司處於徵費範圍。
中信期貨首席研究員武嘉璐表示，根據美中最新磋商成果，前述針對範圍內的船舶，後續在掛靠中國或美國港口時，預計將減少 260 美元 / TEU 左右的成本。
至於短期運價走向，高光裕說，預計後續航運公司會增加運力，市場最終價格將和運力匹配度掛鉤，目前尚難判斷。
前述航運公司進一步表示，將維持現有情況，短期內不調整美線運力。
武嘉璐說，近期 VIZION 數據顯示，中國運往美國商品訂艙量有所反彈，疊加航運公司運力調整及港口費用影響，SCFI 美西航線運價也已從低點反彈。關稅下調，將進一步提振中國企業向美國市場出口商品的動力，有利於航運市場運價上行。
值得關注的是，美中新一輪經貿磋商成果宣布前，美線已出現艙位緊張的情況。
美線貨代人士稱，月底美線開航航次非常緊張，不提櫃就會被搶走，這主要是因為不少航運公司停航，運力縮減，貨量變化幅度實則不大。
